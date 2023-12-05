Власти ХМАО начали подготовку к строительству новой дороги в Екатеринбург

05 декабря 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Инженеры исследовали территорию, где построят новую трассу из ХМАО в Екатеринбург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти ХМАО начали подготовку к строительству новой дороги в Екатеринбург: от поселка Куминский Кондинского района до границы со Свердловской областью. На сайте госзакупок указано, что Управление автодорог Югры заключило контракт на проведение исследований территории, где будет проложена трасса. «Управление автомобильных дорог Югры заключило контракт с ООО „Стройуслуга“ на проведение инженерных изысканий по строительству объекта „Автомобильная дорога пгт. Куминский — граница Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Свердловской области“. Цена контракта составляет 18 000 000 рублей», — указано в документах. Срок выполнения работ по контракту — 5 декабря 2023 года. По условиям технического задания участок автодороги от пгт Куминский до границы ХМАО необходимо совместить с трассой, проектируемой на территории Свердловской области по заданию властей соседнего региона. В перечень работ вошли геологические, геодезические, экологические и гидрометеорологические исследования территории, по которой будет проходить дорога. Компания «Стройуслуга» из Сургута также делала инженерные изыскания при ремонте дорог в Сургуте, объездной дороги в Радужном. Агентство направило в Управление автодорог ХМАО запрос с просьбой раскрыть подробности проведенных изысканий и дальнейшие планы по строительству дороги. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что новая дорога из ХМАО в Екатеринбург сократит путь на несколько часов. Из округа до границы со Свердловской областью достроят порядка 20 км, а власти Свердловской области проложат около 60 км дороги. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ХМАО начали подготовку к строительству новой дороги в Екатеринбург: от поселка Куминский Кондинского района до границы со Свердловской областью. На сайте госзакупок указано, что Управление автодорог Югры заключило контракт на проведение исследований территории, где будет проложена трасса. «Управление автомобильных дорог Югры заключило контракт с ООО „Стройуслуга“ на проведение инженерных изысканий по строительству объекта „Автомобильная дорога пгт. Куминский — граница Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Свердловской области“. Цена контракта составляет 18 000 000 рублей», — указано в документах. Срок выполнения работ по контракту — 5 декабря 2023 года. По условиям технического задания участок автодороги от пгт Куминский до границы ХМАО необходимо совместить с трассой, проектируемой на территории Свердловской области по заданию властей соседнего региона. В перечень работ вошли геологические, геодезические, экологические и гидрометеорологические исследования территории, по которой будет проходить дорога. Компания «Стройуслуга» из Сургута также делала инженерные изыскания при ремонте дорог в Сургуте, объездной дороги в Радужном. Агентство направило в Управление автодорог ХМАО запрос с просьбой раскрыть подробности проведенных изысканий и дальнейшие планы по строительству дороги. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что новая дорога из ХМАО в Екатеринбург сократит путь на несколько часов. Из округа до границы со Свердловской областью достроят порядка 20 км, а власти Свердловской области проложат около 60 км дороги.