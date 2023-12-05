В ХМАО силовики возбудили дело на приставов из-за долгов по алиментам в 500 млн рублей

СК возбудил уголовное дело на судебных приставов Нижневартовска
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, коррупция, уголовный кодекс, деньги, взятка, вымогательство, шантаж
Уголовное дело возбуждено после проверки прокуратуры Фото:

Следователи в Нижневартовске возбудили уголовное дело на сотрудников городского отдела судебных приставов. Они подозреваются в бездействии в работе с должниками, из-за чего образовался долг по алиментам на 500 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по ХМАО.

«С июня 2020 года по ноябрь 2023 года, в производстве судебных приставов-исполнителей отдела судебных приставов по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району УФССП России по ХМАО-Югре находилось свыше 1 500 исполнительных производств, предметом исполнения которых являлось взыскание алиментных платежей», — сообщает пресс-служба ведомства. Однако подозреваемые долгое время не принимали никаких действий для взыскания задолженностей с алиментщиков.

Задолженность по исполнительным производствам превысила 500 млн рублей. В прокуратуре ХМАО добавили, что уголовные дела по статьям «халатность», злоупотребление должностными полномочиями» и «превышение должностных полномочий» были возбуждены по результатам проверки надзорного ведомства.

«В результате существенно нарушены права и законные интересы взыскателей и несовершеннолетних детей, на содержание которых они взыскивались. По итогам проверки прокуратура направила материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании», — сообщили в прокуратуре ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что следователи вновь проводят обыски в службе судебных приставов в Нижневартовске. Они связаны с уголовным делом о превышении должностных полномочий в отношении нескольких сотрудников.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следователи в Нижневартовске возбудили уголовное дело на сотрудников городского отдела судебных приставов. Они подозреваются в бездействии в работе с должниками, из-за чего образовался долг по алиментам на 500 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по ХМАО. «С июня 2020 года по ноябрь 2023 года, в производстве судебных приставов-исполнителей отдела судебных приставов по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району УФССП России по ХМАО-Югре находилось свыше 1 500 исполнительных производств, предметом исполнения которых являлось взыскание алиментных платежей», — сообщает пресс-служба ведомства. Однако подозреваемые долгое время не принимали никаких действий для взыскания задолженностей с алиментщиков. Задолженность по исполнительным производствам превысила 500 млн рублей. В прокуратуре ХМАО добавили, что уголовные дела по статьям «халатность», злоупотребление должностными полномочиями» и «превышение должностных полномочий» были возбуждены по результатам проверки надзорного ведомства. «В результате существенно нарушены права и законные интересы взыскателей и несовершеннолетних детей, на содержание которых они взыскивались. По итогам проверки прокуратура направила материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании», — сообщили в прокуратуре ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что следователи вновь проводят обыски в службе судебных приставов в Нижневартовске. Они связаны с уголовным делом о превышении должностных полномочий в отношении нескольких сотрудников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...