В ХМАО силовики возбудили дело на приставов из-за долгов по алиментам в 500 млн рублей

СК возбудил уголовное дело на судебных приставов Нижневартовска

Уголовное дело возбуждено после проверки прокуратуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следователи в Нижневартовске возбудили уголовное дело на сотрудников городского отдела судебных приставов. Они подозреваются в бездействии в работе с должниками, из-за чего образовался долг по алиментам на 500 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по ХМАО.

«С июня 2020 года по ноябрь 2023 года, в производстве судебных приставов-исполнителей отдела судебных приставов по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району УФССП России по ХМАО-Югре находилось свыше 1 500 исполнительных производств, предметом исполнения которых являлось взыскание алиментных платежей», — сообщает пресс-служба ведомства. Однако подозреваемые долгое время не принимали никаких действий для взыскания задолженностей с алиментщиков.

Задолженность по исполнительным производствам превысила 500 млн рублей. В прокуратуре ХМАО добавили, что уголовные дела по статьям «халатность», злоупотребление должностными полномочиями» и «превышение должностных полномочий» были возбуждены по результатам проверки надзорного ведомства.

«В результате существенно нарушены права и законные интересы взыскателей и несовершеннолетних детей, на содержание которых они взыскивались. По итогам проверки прокуратура направила материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании», — сообщили в прокуратуре ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что следователи вновь проводят обыски в службе судебных приставов в Нижневартовске. Они связаны с уголовным делом о превышении должностных полномочий в отношении нескольких сотрудников.