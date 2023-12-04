04 декабря 2023

Следователи вновь пришли с обысками в службу судебных приставов Нижневартовска

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, оцепление, скр, место происшествия
Уголовное дело возбуждено на нескольких сотрудников УФСПП Фото:

Следователи проводят обыски в службе судебных приставов Нижневартовске. Они связаны с уголовным делом о превышении должностных полномочий в отношении нескольких сотрудников УФССП, сообщил URA.RU инсайдер.

«Месяц назад обыски у приставов закончились тем, что замначальника отдела по Нижневартовску Егорова стала фигурантом уголовного дела. Теперь под подозрением находится еще пять сотрудников», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. В пресс-службе СК и УФССП по ХМАО агентству пообещали дать комментарий позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что следователи в ноябре нагрянули с обысками в управление судебных приставов Нижневартовска. Источник агентства рассказал о возбуждении уголовного дела по статьям «халатность» и «злоупотреблении служебным положением»

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Следователи проводят обыски в службе судебных приставов Нижневартовске. Они связаны с уголовным делом о превышении должностных полномочий в отношении нескольких сотрудников УФССП, сообщил URA.RU инсайдер. «Месяц назад обыски у приставов закончились тем, что замначальника отдела по Нижневартовску Егорова стала фигурантом уголовного дела. Теперь под подозрением находится еще пять сотрудников», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. В пресс-службе СК и УФССП по ХМАО агентству пообещали дать комментарий позднее. Ранее URA.RU сообщало, что следователи в ноябре нагрянули с обысками в управление судебных приставов Нижневартовска. Источник агентства рассказал о возбуждении уголовного дела по статьям «халатность» и «злоупотреблении служебным положением»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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