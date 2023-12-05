Детский омбудсмен Львова-Белова высказалась о запрете телефонов в тюменских школах

Детский омбдусмен Мария Львова-Белова поддержала запрет телефонов в школах
© Служба новостей «URA.RU»
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Львова-Белова рассказала, что школьникам разрешат использовать смартфоны в момент опасности Фото:

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова поддержала закон о запрете использования смартфонов в школах. Об этом она заявила тюменским журналистам.

«Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила о поддержке закона о запрете школьникам пользоваться мобильными телефонами на уроках. <> При этом она отметила, что есть статистические данные — там, где во время учебного процесса телефоны запрещены, успеваемость повышается», — сообщили в инфоцентре регионального правительства. Во время общения с журналистами она добавила, что в законопроект внесли дополнение — школьникам разрешат использовать смартфоны в момент опасности.

Ранее URA.RU писало, что Львова-Белова открыла в Тюмени центр дневной занятости для детей с ментальными и иными нарушениями. На открытии также присутствовали вице-губернатор области Ольга Кузнечевских.

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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова поддержала закон о запрете использования смартфонов в школах. Об этом она заявила тюменским журналистам. «Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила о поддержке закона о запрете школьникам пользоваться мобильными телефонами на уроках. <> При этом она отметила, что есть статистические данные — там, где во время учебного процесса телефоны запрещены, успеваемость повышается», — сообщили в инфоцентре регионального правительства. Во время общения с журналистами она добавила, что в законопроект внесли дополнение — школьникам разрешат использовать смартфоны в момент опасности. Ранее URA.RU писало, что Львова-Белова открыла в Тюмени центр дневной занятости для детей с ментальными и иными нарушениями. На открытии также присутствовали вице-губернатор области Ольга Кузнечевских.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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