Детский омбудсмен Львова-Белова высказалась о запрете телефонов в тюменских школах

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова поддержала закон о запрете использования смартфонов в школах. Об этом она заявила тюменским журналистам.
«Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила о поддержке закона о запрете школьникам пользоваться мобильными телефонами на уроках. <> При этом она отметила, что есть статистические данные — там, где во время учебного процесса телефоны запрещены, успеваемость повышается», — сообщили в инфоцентре регионального правительства. Во время общения с журналистами она добавила, что в законопроект внесли дополнение — школьникам разрешат использовать смартфоны в момент опасности.
Ранее URA.RU писало, что Львова-Белова открыла в Тюмени центр дневной занятости для детей с ментальными и иными нарушениями. На открытии также присутствовали вице-губернатор области Ольга Кузнечевских.
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