Путин: Россия будет работать над усилением роли БРИКС в мире

Россия будет стремиться к усилению роли БРИКС в международном сообществе. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Россия намерена содействовать повышению роли БРИКС», — заявил Путин во время выступления в Кремле. Трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что Россия будет предпринимать такие действия, когда она станет председатель организации.
Владимир Путин на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге заявил, что БРИКС не является военным блоком, а создает условия для установления взаимопонимания. Он подчеркнул, что основная цель организации состоит в улучшении справедливости мира.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.