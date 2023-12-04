Путин: Россия будет работать над усилением роли БРИКС в мире

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Владимир Путин на встрече с главой банка БРИКС Дилмой Роуссефф. Санкт-Петербург, путин владимир, русеф дилма, руссефф дилма, роуссефф дилма, роусеф дилма, dilma vana rousseff, rouseff dilma vana
Россия будет добиваться повышения роли БРИКС в мире, заявил Владимир Путин Фото:

Россия будет стремиться к усилению роли БРИКС в международном сообществе. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Россия намерена содействовать повышению роли БРИКС», — заявил Путин во время выступления в Кремле. Трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что Россия будет предпринимать такие действия, когда она станет председатель организации.

Владимир Путин на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге заявил, что БРИКС не является военным блоком, а создает условия для установления взаимопонимания. Он подчеркнул, что основная цель организации состоит в улучшении справедливости мира.

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Россия будет стремиться к усилению роли БРИКС в международном сообществе. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Россия намерена содействовать повышению роли БРИКС», — заявил Путин во время выступления в Кремле. Трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что Россия будет предпринимать такие действия, когда она станет председатель организации. Владимир Путин на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге заявил, что БРИКС не является военным блоком, а создает условия для установления взаимопонимания. Он подчеркнул, что основная цель организации состоит в улучшении справедливости мира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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