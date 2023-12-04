Путин: Россия будет работать над усилением роли БРИКС в мире

04 декабря 2023 в 20:40 Размер текста - 17 +

Россия будет добиваться повышения роли БРИКС в мире, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия будет стремиться к усилению роли БРИКС в международном сообществе. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Россия намерена содействовать повышению роли БРИКС», — заявил Путин во время выступления в Кремле. Трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что Россия будет предпринимать такие действия, когда она станет председатель организации. Владимир Путин на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге заявил, что БРИКС не является военным блоком, а создает условия для установления взаимопонимания. Он подчеркнул, что основная цель организации состоит в улучшении справедливости мира.

Россия будет стремиться к усилению роли БРИКС в международном сообществе. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Россия намерена содействовать повышению роли БРИКС», — заявил Путин во время выступления в Кремле. Трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что Россия будет предпринимать такие действия, когда она станет председатель организации. Владимир Путин на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге заявил, что БРИКС не является военным блоком, а создает условия для установления взаимопонимания. Он подчеркнул, что основная цель организации состоит в улучшении справедливости мира.