В Тюмени продаются опасные новогодние гирлянды из Китая

Стоимость электрогирлянд из Китая начинается от 300 рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

На улицах Тюмени начали торговать новогодними гирляндами низкого качества, которые были произведены в Китае. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, у продавцов таких электрогирлянд, как правило, нет никаких документов на товар.

«В Тюмени появились уличные лотки с новогодней атрибутикой. Там продаются, в том числе, электрические гирлянды, причем очень низкого качества: видно, что они сделаны из дешевых материалов и в кустарных условиях. Использовать такой товар просто опасно», — сообщил агентству один из жителей Тюмени.

По его словам, низкое качество компенсируется невысокой ценой товара. «Стоимость электрогирлянд у уличных продавцов начинается от 300 рублей, но качество там никакое. К тому же у продавцов нет никаких документов на товар, а это очень настораживает», — рассказал тюменец в беседе с URA.RU.

В региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени замечены люди, которые торгуют фейерверками неизвестного происхождения. Они продают пиротехнику на улицах города и также отказываются предоставлять покупателям какие-либо документы на товар.