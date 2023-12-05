Задержанному по подозрению во взятке челябинскому силовику добавили новый эпизод

© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, коррупция, уголовный кодекс, деньги, взятка, вымогательство, шантаж
Помимо взятки Вадима Шпигуна подозревают в фальсификации доказательств Фото:

Старшего следователя отдела Следственного комитета по Советскому району города Вадима Шпигуна, задержанного по подозрениям в получении взяток, проверяют на причастность к фальсификации доказательств. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Шпигун занимался расследованием налоговых преступлений. Имел дело с крупными бизнесменами, которым было легче заплатить ему, чем предоставить отчет в налоговую. За это от него требовали лишь подбить все отчеты о проверке», — рассказал источник.

По данным URA.RU, дело Шпигуна разрабатывали долгое время. Задержанию предшествовала долгая и кропотливая работа сотрудников управления собственной безопасности и ФСБ. Они же и задержали следователя. 6 декабря ему должны избрать меру пресечения. В пресс-службе СКР по региону задержание Шпигуна пока не комментируют.

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Старшего следователя отдела Следственного комитета по Советскому району города Вадима Шпигуна, задержанного по подозрениям в получении взяток, проверяют на причастность к фальсификации доказательств. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Шпигун занимался расследованием налоговых преступлений. Имел дело с крупными бизнесменами, которым было легче заплатить ему, чем предоставить отчет в налоговую. За это от него требовали лишь подбить все отчеты о проверке», — рассказал источник. По данным URA.RU, дело Шпигуна разрабатывали долгое время. Задержанию предшествовала долгая и кропотливая работа сотрудников управления собственной безопасности и ФСБ. Они же и задержали следователя. 6 декабря ему должны избрать меру пресечения. В пресс-службе СКР по региону задержание Шпигуна пока не комментируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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