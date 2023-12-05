Омбудсмен Львова-Белова заявила, что Россия вернула Украине шесть детей

05 декабря 2023 в 19:49 Размер текста - 17 +

РФ вернула Украине шесть детей и продолжит выполнять эту работу, подчеркнула Мария Львова-Белова Фото: Пресс-служба Совета Федерации / АГН Москва новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина Россия передала украинкой стороне шесть детей. Об этом заявила уполномоченная по делам детей Мария Львова-Белова. «Активно участвуем в воссоединении и при этом слышим постоянно с украинской стороны обвинения о том, что мы не передаем детей», — подчеркнула Мария Львова-Белова в разговоре с « Известиями ». Она подчеркнула, что в воссоединении детей с их материями помогали представители Международного комитета Красного Креста и посольства Катара. Львова-Белова подытожила, что Россия и дальше будет возвращать детей. В марте этого года Международный уголовный суд (МУС) отправил ордер на арест в отношении президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей Львовой-Беловой. Их обвиняли в нелегальном вывозе детей из Украины. Сам президент России отметил, что все действия по вывозу детей из зоны вооруженного конфликта были легальными.

Россия передала украинкой стороне шесть детей. Об этом заявила уполномоченная по делам детей Мария Львова-Белова. «Активно участвуем в воссоединении и при этом слышим постоянно с украинской стороны обвинения о том, что мы не передаем детей», — подчеркнула Мария Львова-Белова в разговоре с «Известиями». Она подчеркнула, что в воссоединении детей с их материями помогали представители Международного комитета Красного Креста и посольства Катара. Львова-Белова подытожила, что Россия и дальше будет возвращать детей. В марте этого года Международный уголовный суд (МУС) отправил ордер на арест в отношении президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей Львовой-Беловой. Их обвиняли в нелегальном вывозе детей из Украины. Сам президент России отметил, что все действия по вывозу детей из зоны вооруженного конфликта были легальными.