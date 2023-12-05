Омбудсмен Львова-Белова заявила, что Россия вернула Украине шесть детей

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РФ вернула Украине шесть детей и продолжит выполнять эту работу, подчеркнула Мария Львова-Белова Фото:
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Россия передала украинкой стороне шесть детей. Об этом заявила уполномоченная по делам детей Мария Львова-Белова.

«Активно участвуем в воссоединении и при этом слышим постоянно с украинской стороны обвинения о том, что мы не передаем детей», — подчеркнула Мария Львова-Белова в разговоре с «Известиями». Она подчеркнула, что в воссоединении детей с их материями помогали представители Международного комитета Красного Креста и посольства Катара. Львова-Белова подытожила, что Россия и дальше будет возвращать детей.

В марте этого года Международный уголовный суд (МУС) отправил ордер на арест в отношении президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей Львовой-Беловой. Их обвиняли в нелегальном вывозе детей из Украины. Сам президент России отметил, что все действия по вывозу детей из зоны вооруженного конфликта были легальными.

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Россия передала украинкой стороне шесть детей. Об этом заявила уполномоченная по делам детей Мария Львова-Белова. «Активно участвуем в воссоединении и при этом слышим постоянно с украинской стороны обвинения о том, что мы не передаем детей», — подчеркнула Мария Львова-Белова в разговоре с «Известиями». Она подчеркнула, что в воссоединении детей с их материями помогали представители Международного комитета Красного Креста и посольства Катара. Львова-Белова подытожила, что Россия и дальше будет возвращать детей. В марте этого года Международный уголовный суд (МУС) отправил ордер на арест в отношении президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей Львовой-Беловой. Их обвиняли в нелегальном вывозе детей из Украины. Сам президент России отметил, что все действия по вывозу детей из зоны вооруженного конфликта были легальными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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