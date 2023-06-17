Путин ответил на обвинения в вывозе детей из Украины

Путин: Россия легально вывозила детей из Украины

17 июня 2023 в 21:19 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что российская сторона вывезла немало украинских детей из зоны боевых действий Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская сторона абсолютно легально «целыми детскими домами» вывозила украинских детей из зоны вооруженного конфликта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами ряда африканских государств по мирному решению украинского конфликта. «Мы готовы продолжать этот процесс. Дети — святое дело. Мы вывозили их из зоны конфликта. Никто не собирался детей разлучать с семьями. Вывозили целые детские дома абсолютно легально, потому что руководители этих домов были законными представителями», — сказал Владимир Путин. Он также подчеркнул, что для спасения детей также многое делают Саудовская Аравия и ОАЭ. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24». Ранее детский омбудсмен в РФ Мария Львова-Белова заявляла, что Киев не направлял в адрес России официальных запросов с требованием вернуть украинских детей. Она отмечала, что не видела ни одного соответствующего документа со стороны Киева.

Российская сторона абсолютно легально «целыми детскими домами» вывозила украинских детей из зоны вооруженного конфликта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами ряда африканских государств по мирному решению украинского конфликта. «Мы готовы продолжать этот процесс. Дети — святое дело. Мы вывозили их из зоны конфликта. Никто не собирался детей разлучать с семьями. Вывозили целые детские дома абсолютно легально, потому что руководители этих домов были законными представителями», — сказал Владимир Путин. Он также подчеркнул, что для спасения детей также многое делают Саудовская Аравия и ОАЭ. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24». Ранее детский омбудсмен в РФ Мария Львова-Белова заявляла, что Киев не направлял в адрес России официальных запросов с требованием вернуть украинских детей. Она отмечала, что не видела ни одного соответствующего документа со стороны Киева.