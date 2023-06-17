Путин ответил на обвинения в вывозе детей из Украины

Российская сторона абсолютно легально «целыми детскими домами» вывозила украинских детей из зоны вооруженного конфликта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами ряда африканских государств по мирному решению украинского конфликта.
«Мы готовы продолжать этот процесс. Дети — святое дело. Мы вывозили их из зоны конфликта. Никто не собирался детей разлучать с семьями. Вывозили целые детские дома абсолютно легально, потому что руководители этих домов были законными представителями», — сказал Владимир Путин. Он также подчеркнул, что для спасения детей также многое делают Саудовская Аравия и ОАЭ. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24».
Ранее детский омбудсмен в РФ Мария Львова-Белова заявляла, что Киев не направлял в адрес России официальных запросов с требованием вернуть украинских детей. Она отмечала, что не видела ни одного соответствующего документа со стороны Киева.
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