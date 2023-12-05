Госдума досрочно прекратила полномочия самого богатого депутата

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Виды на здание Государственной думы. Москва, госдума, государственная дума
Госдума прекратила полномочия депутата Владимира Блоцкого Фото:

Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Владимира Блоцкого. Он считается самым богатым парламентарием. За 2021 год его доход составлял 3,5 миллиарда рублей.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Блоцкого Владимира Николаевича, <…> 4 декабря 2023 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий», — определила Госдума на пленарном заседании. Трансляция велась на сайте нижней палаты парламента.

Блоцкий — депутат франкции КПРФ. Он избирался по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы. 29 ноября он принял решение сложить свои полномочия. Блоцкий считается самым богатым депутатом. За 2021 год он задекламировал 3,5 миллиарда рублей.

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Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Владимира Блоцкого. Он считается самым богатым парламентарием. За 2021 год его доход составлял 3,5 миллиарда рублей. «Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Блоцкого Владимира Николаевича, <…> 4 декабря 2023 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий», — определила Госдума на пленарном заседании. Трансляция велась на сайте нижней палаты парламента. Блоцкий — депутат франкции КПРФ. Он избирался по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы. 29 ноября он принял решение сложить свои полномочия. Блоцкий считается самым богатым депутатом. За 2021 год он задекламировал 3,5 миллиарда рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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