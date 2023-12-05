Взрыв в екатеринбургской многоэтажке устроила женщина, тушившая масло водой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
13.10.22. Новый шеф-повар Paparazzi и его творения. Екатеринбург. Екатеринбург, приготовление блюд, сковорода, кухня
Хозяйка квартиры, где произошел взрыв, смешала масло и воду (архивное фото) Фото:

Мощный хлопок, который выбил дверь одной из квартир на улице Чемпионов в Екатеринбурге и напугал соседей, так как многие приняли его за взрыв, произошел после того, как хозяйка квартиры попыталась потушить загоревшееся масло водой. Сейчас женщина находится в больнице, сообщил URA.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«По предварительным, в момент мощного хлопка в жилище находилась женщина. Она решила раскалить масло, но оно загорелось, и женщина поместила „факел“ под холодную воду, в результате чего и произошел мощный хлопок, от которого выбило дверь в квартире и повредило соседскую», — рассказал полковник Горелых.

По его словам история не носит криминальный характер. Потерпевшую — она 1999 года рождения — в шоковом состоянии и с ожогами 15% тела 1—2 степени тяжести доставили в 40-ю горбольницу. Ранее URA.RU сообщало, что сообщение о взрыве поступило спасателям в 18:09 по местному времени.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мощный хлопок, который выбил дверь одной из квартир на улице Чемпионов в Екатеринбурге и напугал соседей, так как многие приняли его за взрыв, произошел после того, как хозяйка квартиры попыталась потушить загоревшееся масло водой. Сейчас женщина находится в больнице, сообщил URA.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «По предварительным, в момент мощного хлопка в жилище находилась женщина. Она решила раскалить масло, но оно загорелось, и женщина поместила „факел“ под холодную воду, в результате чего и произошел мощный хлопок, от которого выбило дверь в квартире и повредило соседскую», — рассказал полковник Горелых. По его словам история не носит криминальный характер. Потерпевшую — она 1999 года рождения — в шоковом состоянии и с ожогами 15% тела 1—2 степени тяжести доставили в 40-ю горбольницу. Ранее URA.RU сообщало, что сообщение о взрыве поступило спасателям в 18:09 по местному времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...