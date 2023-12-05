Взрыв в екатеринбургской многоэтажке устроила женщина, тушившая масло водой

05 декабря 2023 в 20:28 Размер текста - 17 +

Хозяйка квартиры, где произошел взрыв, смешала масло и воду (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Мощный хлопок, который выбил дверь одной из квартир на улице Чемпионов в Екатеринбурге и напугал соседей, так как многие приняли его за взрыв, произошел после того, как хозяйка квартиры попыталась потушить загоревшееся масло водой. Сейчас женщина находится в больнице, сообщил URA.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «По предварительным, в момент мощного хлопка в жилище находилась женщина. Она решила раскалить масло, но оно загорелось, и женщина поместила „факел“ под холодную воду, в результате чего и произошел мощный хлопок, от которого выбило дверь в квартире и повредило соседскую», — рассказал полковник Горелых. По его словам история не носит криминальный характер. Потерпевшую — она 1999 года рождения — в шоковом состоянии и с ожогами 15% тела 1—2 степени тяжести доставили в 40-ю горбольницу. Ранее URA.RU сообщало, что сообщение о взрыве поступило спасателям в 18:09 по местному времени.

Мощный хлопок, который выбил дверь одной из квартир на улице Чемпионов в Екатеринбурге и напугал соседей, так как многие приняли его за взрыв, произошел после того, как хозяйка квартиры попыталась потушить загоревшееся масло водой. Сейчас женщина находится в больнице, сообщил URA.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «По предварительным, в момент мощного хлопка в жилище находилась женщина. Она решила раскалить масло, но оно загорелось, и женщина поместила „факел“ под холодную воду, в результате чего и произошел мощный хлопок, от которого выбило дверь в квартире и повредило соседскую», — рассказал полковник Горелых. По его словам история не носит криминальный характер. Потерпевшую — она 1999 года рождения — в шоковом состоянии и с ожогами 15% тела 1—2 степени тяжести доставили в 40-ю горбольницу. Ранее URA.RU сообщало, что сообщение о взрыве поступило спасателям в 18:09 по местному времени.