На тюменских трассах организуют патрулирование из-за аномальных морозов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мобилизационный пункт. Курган, пункт обогрева, мобилизация, мобилизационный пункт
Дорожная служба поможет тюменцам отбуксировать авто с дороги, а также обогреет и доставит жителей в безопасное место Фото:

На тюменских трассах на период аномальных морозов вводят патрулирование для оказания помощи водителям и выявления ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе «Уралуправтодор».

«На трассах на период аномальных морозов вводится патрулирование каждые два часа для оказания помощи пользователям автодорог и выявления случаев ДТП. Просим без необходимости не планировать дальние поездки», — говорится в сообщении пресс-службы. Дорожная служба поможет тюменцам отбуксировать авто с дороги, а также обогреет и доставит жителей в безопасное место.

Ранее URA.RU писало, что спасатели также будут помогать тюменцам справляться с морозами. Передвижные пункты подогрева будут работать на время холодов, они оборудованы электрогенераторами и тепловыми пушками.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На тюменских трассах на период аномальных морозов вводят патрулирование для оказания помощи водителям и выявления ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе «Уралуправтодор». «На трассах на период аномальных морозов вводится патрулирование каждые два часа для оказания помощи пользователям автодорог и выявления случаев ДТП. Просим без необходимости не планировать дальние поездки», — говорится в сообщении пресс-службы. Дорожная служба поможет тюменцам отбуксировать авто с дороги, а также обогреет и доставит жителей в безопасное место. Ранее URA.RU писало, что спасатели также будут помогать тюменцам справляться с морозами. Передвижные пункты подогрева будут работать на время холодов, они оборудованы электрогенераторами и тепловыми пушками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...