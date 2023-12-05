На тюменских трассах организуют патрулирование из-за аномальных морозов

05 декабря 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Дорожная служба поможет тюменцам отбуксировать авто с дороги, а также обогреет и доставит жителей в безопасное место Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На тюменских трассах на период аномальных морозов вводят патрулирование для оказания помощи водителям и выявления ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе «Уралуправтодор». «На трассах на период аномальных морозов вводится патрулирование каждые два часа для оказания помощи пользователям автодорог и выявления случаев ДТП. Просим без необходимости не планировать дальние поездки», — говорится в сообщении пресс-службы. Дорожная служба поможет тюменцам отбуксировать авто с дороги, а также обогреет и доставит жителей в безопасное место. Ранее URA.RU писало, что спасатели также будут помогать тюменцам справляться с морозами. Передвижные пункты подогрева будут работать на время холодов, они оборудованы электрогенераторами и тепловыми пушками.

На тюменских трассах на период аномальных морозов вводят патрулирование для оказания помощи водителям и выявления ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе «Уралуправтодор». «На трассах на период аномальных морозов вводится патрулирование каждые два часа для оказания помощи пользователям автодорог и выявления случаев ДТП. Просим без необходимости не планировать дальние поездки», — говорится в сообщении пресс-службы. Дорожная служба поможет тюменцам отбуксировать авто с дороги, а также обогреет и доставит жителей в безопасное место. Ранее URA.RU писало, что спасатели также будут помогать тюменцам справляться с морозами. Передвижные пункты подогрева будут работать на время холодов, они оборудованы электрогенераторами и тепловыми пушками.