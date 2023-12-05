Губернатор ХМАО пообещала исполнить шесть детских новогодних желаний. Видео

05 декабря 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова приняла участие в акции «Елка желаний» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова пообещала исполнить шесть детских новогодних желаний. Она приняла участие в акции «Елка желаний». Информация об этом была опубликована в tg-канале главы региона. Губернатор сняла с «Елки желаний» шесть шаров с просьбами детей и призвала жителей принять участие в акции. «Здесь очень много шаров. Уважаемые югорчане, все мы родом из детства. Вспомните, сколько радости приносили нам новогодние чудеса. Как мы готовились к празднику, загадывали самые заветные желания, с нетерпением ждали их исполнения. Порадуйте себя, серьезного взрослого, детскими улыбками. Станьте добрыми волшебниками и подарите радость тем, кто особо в этом нуждается», — сообщила губернатор. Сама же глава региона пообещала подарить трехлетней Ангелине Вышко из Ханты-Мансийска собаку. Касимову Евгению из Пыть-Яха глава региона поможет попасть на съемочную площадку короткометражного фильма. Анне Багиной из Нижневартовска — рацион питания для космонавтов. Для этого она специально свяжется с первой женщиной космонавтом Валентиной Терешковой и попросит ее прислать космический рацион. Елизавете Котовой из Ханты-Мансийска и ее семье — годовой абонемент в аквапарк. Никите Трущенкову из Макеевки — гитару. Давиду Муралееву — стабилизатор для видеокамеры. Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев помог школьнику из Ханты-Мансийска встретиться со звездами российского хоккея. Матвей Тузлаев загадал это на «Елке желаний» и в августе он съездил в Казань на прощальный матч трехкратного чемпиона мира Даниса Зарипова, где смог пообщаться и с ним, и с Александром Радуловым, и со звездой НХЛ Александром Овечкиным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова пообещала исполнить шесть детских новогодних желаний. Она приняла участие в акции «Елка желаний». Информация об этом была опубликована в tg-канале главы региона. Губернатор сняла с «Елки желаний» шесть шаров с просьбами детей и призвала жителей принять участие в акции. «Здесь очень много шаров. Уважаемые югорчане, все мы родом из детства. Вспомните, сколько радости приносили нам новогодние чудеса. Как мы готовились к празднику, загадывали самые заветные желания, с нетерпением ждали их исполнения. Порадуйте себя, серьезного взрослого, детскими улыбками. Станьте добрыми волшебниками и подарите радость тем, кто особо в этом нуждается», — сообщила губернатор. Сама же глава региона пообещала подарить трехлетней Ангелине Вышко из Ханты-Мансийска собаку. Касимову Евгению из Пыть-Яха глава региона поможет попасть на съемочную площадку короткометражного фильма. Анне Багиной из Нижневартовска — рацион питания для космонавтов. Для этого она специально свяжется с первой женщиной космонавтом Валентиной Терешковой и попросит ее прислать космический рацион. Елизавете Котовой из Ханты-Мансийска и ее семье — годовой абонемент в аквапарк. Никите Трущенкову из Макеевки — гитару. Давиду Муралееву — стабилизатор для видеокамеры. Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев помог школьнику из Ханты-Мансийска встретиться со звездами российского хоккея. Матвей Тузлаев загадал это на «Елке желаний» и в августе он съездил в Казань на прощальный матч трехкратного чемпиона мира Даниса Зарипова, где смог пообщаться и с ним, и с Александром Радуловым, и со звездой НХЛ Александром Овечкиным.