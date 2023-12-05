Куйвашев купировал семь конфликтов перед эфиром Путина

Поддержал УГМК, озадачил мэров (у них новый KPI) и окружение миллиардера

05 декабря 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

«Прямая линия» Евгения Куйвашева продлилась один час 39 минут — на полчаса дольше, чем предыдущая Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев во время своей третьей «прямой линии» постарался снять напряжение по нескольким конфликтным темам — чтобы они не вышли на уровень президента РФ Владимира Путина, который будет общаться с народом 14 декабря. А в одну из упомянутых проблемных территорий Куйвашев, как и анонсировало URA.RU, на этой неделе съездит лично (подтвердил). Объясняя, почему прямая линия главы региона проходит на неделю раньше президентской, не является ли это нарушением политеса, источник агентства в окружении Куйвашева намекал, что установка как раз и пришла из Москвы. То есть вероятно, что в этом и была задумка: отреагировать на конфликты, пока они — локальные. Евгений Куйвашев успел рассказать обо всем — даже о ценах на яйца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Куйвашевский эфир начался с темы адских пожаров в свердловской глубинке, которую Путин поставил на личный контроль. Жители Сосьвы, где оперативно начали восстанавливать дома, попросили у президента еще и школу (той, что есть сейчас, больше 100 лет). Куйвашев анонсировал, что стройка начнется уже в 2024-м. Затем был вопрос от жителя Сысерти — о строительстве нового мусоросортировочного комплекса, которое волнует жителей не только Сысерти, но и Екатеринбурга, ведь ресурсы единственного работающего в городе полигона Северный почти исчерпаны. «Вопрос с мусором всегда стоит остро, но [в Сысерти] это не полигон, не свалка. Это мусоросортировочный завод, эко-комбинат, где будет использоваться вторсырье. Участки еще рассматриваются, в том числе в Сысертском округе. К весне ситуация будет понятна», — успокоил Куйвашев. Алексей Орлов стал самым упоминаемым Куйвашевым мэром Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Говоря о строительстве новых корпусов училища олимпийского резерва возле екатеринбургского парка 50-летия ВЛКСМ, Куйвашев предложил компромисс: сам парк благоустроят, а планируемый под застройку участок — он формально к парку с 2017 года не относится — училище все-таки освоит. Устроит ли это предложение активистов, которые записали обращение к Путину на прошлой неделе, — интрига. К мэру Алексею Орлову Куйвашев публично обратился и по другому поводу. В ноябре стало известно о новых финансовых проблемах «Гортранса» — у предприятия заблокировали счета. Параллельно в СМИ и соцсетях появлялись жалобы на качество автобусного обслуживания. Проблема, по данным URA.RU, оказалась в мониторинге администрации президента, там требовали реакции. «В любом большом городе есть проблема с общественным транспортом […] Найдем оптимальные пути решения по увеличению транспорта в часы пик и переброски на необходимое направление. Город — живой организм, и нуждается в корректировке. Я уверен, городские власти найдут решение», — высказался губернатор. Он пообещал, что подключит и минтранс, и напомнил, что работа общественного транспорта — один из показателей эффективности глав. Новость по теме Что еще было на «прямой линии» Куйвашева Жителей Верхней Пышмы беспокоит ситуация с автобусными маршрутами до Екатеринбурга: их отменили, предложив пользоваться междугородней трамвайной линией, которую обслуживает связанная с УГМК компания «Мовиста Регионы». Куйвашев пообещал подумать, как сделать новую транспортную схему удобнее для пышминцев, но подчеркнул, что пока речи о возвращении автобусов не идет. Отреагировал губернатор и на октябрьские протесты вокруг строительства исправительного центра ФСИН на Уктусе, неподалеку от жилых домов и соцобъектов. Отказываться от планов не будут, дал понять Куйвашев. «Это те же люди, которые через полгода будут жить в квартирах с нами по соседству. Нужно объяснять жителям, рассказывать, что ничего страшного в этом нет», — отметил Куйвашев и снова упомянул Орлова. Куйвашев также анонсировал новую трамвайную ветку — до Среднеуральска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из Екатеринбурга ему также пришел вопрос о ДК «Химмаш», который принадлежит миллиардеру Валерию Савельеву. В 2018 году он хотел здание снести, местные жители выступили против, и мэрия в поисках компромисса анонсировала, что Савельев передаст ДК «Химмаш» и бассейн «Кристалл» в муниципальную собственность — в обмен на землю. Торги не завершились до сих пор. По одной из версий, чтобы преуспеть в них, Савельев даже отказался от должности в «Единой России». Куйвашев внезапно сообщил, что «только недавно удалось договориться с собственником [Савельевым]». «Я уверен, что она [сделка] завершится в январе 2024 года», — добавил он. Но в принадлежащей Савельеву компании AVS Group корреспонденту сказали, что это не так: участки для обмена «Химмаша» не подобраны, а сделка по «Кристаллу» в ноябре подвисла. Собеседник URA.RU в мэрии также сказал, что «вопрос в работе». Первоуральск пятые сутки живет без воды — из-за крупной коммунальной аварии. Куйвашев заявил, что скоро приедет туда (по данным URA.RU, 8 декабря) и проведет совещание. «Я поручил главе заниматься точечным подвозом воды, пока не будет устранена авария. Четко и понятно обозначить часы подвоза в цистернах. Все специалисты заняты устранением проблемы — сети старые, ломаются. Городу нужна долгосрочная стратегия обновления коммунальной инфраструктуры. Ее нужно разработать, представить в правительстве региона и на нее будет закладываться финансирование», — описал путь губернатор. Мэр Игорь Кабец переизбрался в сентябре — при непосредственном участии Куйвашева. Его оппоненты пытались этому помешать, и считалось, что якобы из-за нежелания Кабца отдавать местный «Водоканал» в концессию. Сегодня Куйвашев сказал, что концессия необходима, «одним бюджетом не обойтись». И тут же выяснилось, что наличие таких соглашений — «один из ключевых критериев работы главы» (как и транспорт). О чем в этот момент подумал мэр Орлов, сопротивляющийся переходу «Водоканала» под контроль миллиардера Виталия Кочеткова, неизвестно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев во время своей третьей «прямой линии» постарался снять напряжение по нескольким конфликтным темам — чтобы они не вышли на уровень президента РФ Владимира Путина, который будет общаться с народом 14 декабря. А в одну из упомянутых проблемных территорий Куйвашев, как и анонсировало URA.RU, на этой неделе съездит лично (подтвердил). Объясняя, почему прямая линия главы региона проходит на неделю раньше президентской, не является ли это нарушением политеса, источник агентства в окружении Куйвашева намекал, что установка как раз и пришла из Москвы. То есть вероятно, что в этом и была задумка: отреагировать на конфликты, пока они — локальные. Куйвашевский эфир начался с темы адских пожаров в свердловской глубинке, которую Путин поставил на личный контроль. Жители Сосьвы, где оперативно начали восстанавливать дома, попросили у президента еще и школу (той, что есть сейчас, больше 100 лет). Куйвашев анонсировал, что стройка начнется уже в 2024-м. Затем был вопрос от жителя Сысерти — о строительстве нового мусоросортировочного комплекса, которое волнует жителей не только Сысерти, но и Екатеринбурга, ведь ресурсы единственного работающего в городе полигона Северный почти исчерпаны. «Вопрос с мусором всегда стоит остро, но [в Сысерти] это не полигон, не свалка. Это мусоросортировочный завод, эко-комбинат, где будет использоваться вторсырье. Участки еще рассматриваются, в том числе в Сысертском округе. К весне ситуация будет понятна», — успокоил Куйвашев. Говоря о строительстве новых корпусов училища олимпийского резерва возле екатеринбургского парка 50-летия ВЛКСМ, Куйвашев предложил компромисс: сам парк благоустроят, а планируемый под застройку участок — он формально к парку с 2017 года не относится — училище все-таки освоит. Устроит ли это предложение активистов, которые записали обращение к Путину на прошлой неделе, — интрига. К мэру Алексею Орлову Куйвашев публично обратился и по другому поводу. В ноябре стало известно о новых финансовых проблемах «Гортранса» — у предприятия заблокировали счета. Параллельно в СМИ и соцсетях появлялись жалобы на качество автобусного обслуживания. Проблема, по данным URA.RU, оказалась в мониторинге администрации президента, там требовали реакции. «В любом большом городе есть проблема с общественным транспортом […] Найдем оптимальные пути решения по увеличению транспорта в часы пик и переброски на необходимое направление. Город — живой организм, и нуждается в корректировке. Я уверен, городские власти найдут решение», — высказался губернатор. Он пообещал, что подключит и минтранс, и напомнил, что работа общественного транспорта — один из показателей эффективности глав. Жителей Верхней Пышмы беспокоит ситуация с автобусными маршрутами до Екатеринбурга: их отменили, предложив пользоваться междугородней трамвайной линией, которую обслуживает связанная с УГМК компания «Мовиста Регионы». Куйвашев пообещал подумать, как сделать новую транспортную схему удобнее для пышминцев, но подчеркнул, что пока речи о возвращении автобусов не идет. Отреагировал губернатор и на октябрьские протесты вокруг строительства исправительного центра ФСИН на Уктусе, неподалеку от жилых домов и соцобъектов. Отказываться от планов не будут, дал понять Куйвашев. «Это те же люди, которые через полгода будут жить в квартирах с нами по соседству. Нужно объяснять жителям, рассказывать, что ничего страшного в этом нет», — отметил Куйвашев и снова упомянул Орлова. Из Екатеринбурга ему также пришел вопрос о ДК «Химмаш», который принадлежит миллиардеру Валерию Савельеву. В 2018 году он хотел здание снести, местные жители выступили против, и мэрия в поисках компромисса анонсировала, что Савельев передаст ДК «Химмаш» и бассейн «Кристалл» в муниципальную собственность — в обмен на землю. Торги не завершились до сих пор. По одной из версий, чтобы преуспеть в них, Савельев даже отказался от должности в «Единой России». Куйвашев внезапно сообщил, что «только недавно удалось договориться с собственником [Савельевым]». «Я уверен, что она [сделка] завершится в январе 2024 года», — добавил он. Но в принадлежащей Савельеву компании AVS Group корреспонденту сказали, что это не так: участки для обмена «Химмаша» не подобраны, а сделка по «Кристаллу» в ноябре подвисла. Собеседник URA.RU в мэрии также сказал, что «вопрос в работе». Первоуральск пятые сутки живет без воды — из-за крупной коммунальной аварии. Куйвашев заявил, что скоро приедет туда (по данным URA.RU, 8 декабря) и проведет совещание. «Я поручил главе заниматься точечным подвозом воды, пока не будет устранена авария. Четко и понятно обозначить часы подвоза в цистернах. Все специалисты заняты устранением проблемы — сети старые, ломаются. Городу нужна долгосрочная стратегия обновления коммунальной инфраструктуры. Ее нужно разработать, представить в правительстве региона и на нее будет закладываться финансирование», — описал путь губернатор. Мэр Игорь Кабец переизбрался в сентябре — при непосредственном участии Куйвашева. Его оппоненты пытались этому помешать, и считалось, что якобы из-за нежелания Кабца отдавать местный «Водоканал» в концессию. Сегодня Куйвашев сказал, что концессия необходима, «одним бюджетом не обойтись». И тут же выяснилось, что наличие таких соглашений — «один из ключевых критериев работы главы» (как и транспорт). О чем в этот момент подумал мэр Орлов, сопротивляющийся переходу «Водоканала» под контроль миллиардера Виталия Кочеткова, неизвестно.