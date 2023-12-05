Куйвашев купировал семь конфликтов перед эфиром Путина

Поддержал УГМК, озадачил мэров (у них новый KPI) и окружение миллиардера

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие светомузыкального фонтана в Историческом сквере. Екатеринбург, куйвашев евгений
«Прямая линия» Евгения Куйвашева продлилась один час 39 минут — на полчаса дольше, чем предыдущая Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев во время своей третьей «прямой линии» постарался снять напряжение по нескольким конфликтным темам — чтобы они не вышли на уровень президента РФ Владимира Путина, который будет общаться с народом 14 декабря. А в одну из упомянутых проблемных территорий Куйвашев, как и анонсировало URA.RU, на этой неделе съездит лично (подтвердил).

Объясняя, почему прямая линия главы региона проходит на неделю раньше президентской, не является ли это нарушением политеса, источник агентства в окружении Куйвашева намекал, что установка как раз и пришла из Москвы. То есть вероятно, что в этом и была задумка: отреагировать на конфликты, пока они — локальные.

Прямая линия с губернатором СО Евгением Куйвашевым. Екатеринбург
Евгений Куйвашев успел рассказать обо всем — даже о ценах на яйца
Фото:

Куйвашевский эфир начался с темы адских пожаров в свердловской глубинке, которую Путин поставил на личный контроль. Жители Сосьвы, где оперативно начали восстанавливать дома, попросили у президента еще и школу (той, что есть сейчас, больше 100 лет). Куйвашев анонсировал, что стройка начнется уже в 2024-м.

Затем был вопрос от жителя Сысерти — о строительстве нового мусоросортировочного комплекса, которое волнует жителей не только Сысерти, но и Екатеринбурга, ведь ресурсы единственного работающего в городе полигона Северный почти исчерпаны. «Вопрос с мусором всегда стоит остро, но [в Сысерти] это не полигон, не свалка. Это мусоросортировочный завод, эко-комбинат, где будет использоваться вторсырье. Участки еще рассматриваются, в том числе в Сысертском округе. К весне ситуация будет понятна», — успокоил Куйвашев.

Открытие макета крепости-завода в миниатюре в Историческом сквере. Екатеринбург
Алексей Орлов стал самым упоминаемым Куйвашевым мэром
Фото:

Говоря о строительстве новых корпусов училища олимпийского резерва возле екатеринбургского парка 50-летия ВЛКСМ, Куйвашев предложил компромисс: сам парк благоустроят, а планируемый под застройку участок — он формально к парку с 2017 года не относится — училище все-таки освоит. Устроит ли это предложение активистов, которые записали обращение к Путину на прошлой неделе, — интрига.

К мэру Алексею Орлову Куйвашев публично обратился и по другому поводу. В ноябре стало известно о новых финансовых проблемах «Гортранса» — у предприятия заблокировали счета. Параллельно в СМИ и соцсетях появлялись жалобы на качество автобусного обслуживания. Проблема, по данным URA.RU, оказалась в мониторинге администрации президента, там требовали реакции. «В любом большом городе есть проблема с общественным транспортом […] Найдем оптимальные пути решения по увеличению транспорта в часы пик и переброски на необходимое направление. Город — живой организм, и нуждается в корректировке. Я уверен, городские власти найдут решение», — высказался губернатор. Он пообещал, что подключит и минтранс, и напомнил, что работа общественного транспорта — один из показателей эффективности глав.

Новость по теме
Что еще было на «прямой линии» Куйвашева

Жителей Верхней Пышмы беспокоит ситуация с автобусными маршрутами до Екатеринбурга: их отменили, предложив пользоваться междугородней трамвайной линией, которую обслуживает связанная с УГМК компания «Мовиста Регионы». Куйвашев пообещал подумать, как сделать новую транспортную схему удобнее для пышминцев, но подчеркнул, что пока речи о возвращении автобусов не идет.

Отреагировал губернатор и на октябрьские протесты вокруг строительства исправительного центра ФСИН на Уктусе, неподалеку от жилых домов и соцобъектов. Отказываться от планов не будут, дал понять Куйвашев. «Это те же люди, которые через полгода будут жить в квартирах с нами по соседству. Нужно объяснять жителям, рассказывать, что ничего страшного в этом нет», — отметил Куйвашев и снова упомянул Орлова.

Трамвай Львенок и виды города. Верхняя Пышма
Куйвашев также анонсировал новую трамвайную ветку — до Среднеуральска
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из Екатеринбурга ему также пришел вопрос о ДК «Химмаш», который принадлежит миллиардеру Валерию Савельеву. В 2018 году он хотел здание снести, местные жители выступили против, и мэрия в поисках компромисса анонсировала, что Савельев передаст ДК «Химмаш» и бассейн «Кристалл» в муниципальную собственность — в обмен на землю. Торги не завершились до сих пор. По одной из версий, чтобы преуспеть в них, Савельев даже отказался от должности в «Единой России».

Куйвашев внезапно сообщил, что «только недавно удалось договориться с собственником [Савельевым]». «Я уверен, что она [сделка] завершится в январе 2024 года», — добавил он. Но в принадлежащей Савельеву компании AVS Group корреспонденту сказали, что это не так: участки для обмена «Химмаша» не подобраны, а сделка по «Кристаллу» в ноябре подвисла. Собеседник URA.RU в мэрии также сказал, что «вопрос в работе».

Первоуральск пятые сутки живет без воды — из-за крупной коммунальной аварии. Куйвашев заявил, что скоро приедет туда (по данным URA.RU, 8 декабря) и проведет совещание. «Я поручил главе заниматься точечным подвозом воды, пока не будет устранена авария. Четко и понятно обозначить часы подвоза в цистернах. Все специалисты заняты устранением проблемы — сети старые, ломаются. Городу нужна долгосрочная стратегия обновления коммунальной инфраструктуры. Ее нужно разработать, представить в правительстве региона и на нее будет закладываться финансирование», — описал путь губернатор.

Мэр Игорь Кабец переизбрался в сентябре — при непосредственном участии Куйвашева. Его оппоненты пытались этому помешать, и считалось, что якобы из-за нежелания Кабца отдавать местный «Водоканал» в концессию. Сегодня Куйвашев сказал, что концессия необходима, «одним бюджетом не обойтись». И тут же выяснилось, что наличие таких соглашений — «один из ключевых критериев работы главы» (как и транспорт). О чем в этот момент подумал мэр Орлов, сопротивляющийся переходу «Водоканала» под контроль миллиардера Виталия Кочеткова, неизвестно.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев во время своей третьей «прямой линии» постарался снять напряжение по нескольким конфликтным темам — чтобы они не вышли на уровень президента РФ Владимира Путина, который будет общаться с народом 14 декабря. А в одну из упомянутых проблемных территорий Куйвашев, как и анонсировало URA.RU, на этой неделе съездит лично (подтвердил). Объясняя, почему прямая линия главы региона проходит на неделю раньше президентской, не является ли это нарушением политеса, источник агентства в окружении Куйвашева намекал, что установка как раз и пришла из Москвы. То есть вероятно, что в этом и была задумка: отреагировать на конфликты, пока они — локальные. Куйвашевский эфир начался с темы адских пожаров в свердловской глубинке, которую Путин поставил на личный контроль. Жители Сосьвы, где оперативно начали восстанавливать дома, попросили у президента еще и школу (той, что есть сейчас, больше 100 лет). Куйвашев анонсировал, что стройка начнется уже в 2024-м. Затем был вопрос от жителя Сысерти — о строительстве нового мусоросортировочного комплекса, которое волнует жителей не только Сысерти, но и Екатеринбурга, ведь ресурсы единственного работающего в городе полигона Северный почти исчерпаны. «Вопрос с мусором всегда стоит остро, но [в Сысерти] это не полигон, не свалка. Это мусоросортировочный завод, эко-комбинат, где будет использоваться вторсырье. Участки еще рассматриваются, в том числе в Сысертском округе. К весне ситуация будет понятна», — успокоил Куйвашев. Говоря о строительстве новых корпусов училища олимпийского резерва возле екатеринбургского парка 50-летия ВЛКСМ, Куйвашев предложил компромисс: сам парк благоустроят, а планируемый под застройку участок — он формально к парку с 2017 года не относится — училище все-таки освоит. Устроит ли это предложение активистов, которые записали обращение к Путину на прошлой неделе, — интрига. К мэру Алексею Орлову Куйвашев публично обратился и по другому поводу. В ноябре стало известно о новых финансовых проблемах «Гортранса» — у предприятия заблокировали счета. Параллельно в СМИ и соцсетях появлялись жалобы на качество автобусного обслуживания. Проблема, по данным URA.RU, оказалась в мониторинге администрации президента, там требовали реакции. «В любом большом городе есть проблема с общественным транспортом […] Найдем оптимальные пути решения по увеличению транспорта в часы пик и переброски на необходимое направление. Город — живой организм, и нуждается в корректировке. Я уверен, городские власти найдут решение», — высказался губернатор. Он пообещал, что подключит и минтранс, и напомнил, что работа общественного транспорта — один из показателей эффективности глав. Жителей Верхней Пышмы беспокоит ситуация с автобусными маршрутами до Екатеринбурга: их отменили, предложив пользоваться междугородней трамвайной линией, которую обслуживает связанная с УГМК компания «Мовиста Регионы». Куйвашев пообещал подумать, как сделать новую транспортную схему удобнее для пышминцев, но подчеркнул, что пока речи о возвращении автобусов не идет. Отреагировал губернатор и на октябрьские протесты вокруг строительства исправительного центра ФСИН на Уктусе, неподалеку от жилых домов и соцобъектов. Отказываться от планов не будут, дал понять Куйвашев. «Это те же люди, которые через полгода будут жить в квартирах с нами по соседству. Нужно объяснять жителям, рассказывать, что ничего страшного в этом нет», — отметил Куйвашев и снова упомянул Орлова. Из Екатеринбурга ему также пришел вопрос о ДК «Химмаш», который принадлежит миллиардеру Валерию Савельеву. В 2018 году он хотел здание снести, местные жители выступили против, и мэрия в поисках компромисса анонсировала, что Савельев передаст ДК «Химмаш» и бассейн «Кристалл» в муниципальную собственность — в обмен на землю. Торги не завершились до сих пор. По одной из версий, чтобы преуспеть в них, Савельев даже отказался от должности в «Единой России». Куйвашев внезапно сообщил, что «только недавно удалось договориться с собственником [Савельевым]». «Я уверен, что она [сделка] завершится в январе 2024 года», — добавил он. Но в принадлежащей Савельеву компании AVS Group корреспонденту сказали, что это не так: участки для обмена «Химмаша» не подобраны, а сделка по «Кристаллу» в ноябре подвисла. Собеседник URA.RU в мэрии также сказал, что «вопрос в работе». Первоуральск пятые сутки живет без воды — из-за крупной коммунальной аварии. Куйвашев заявил, что скоро приедет туда (по данным URA.RU, 8 декабря) и проведет совещание. «Я поручил главе заниматься точечным подвозом воды, пока не будет устранена авария. Четко и понятно обозначить часы подвоза в цистернах. Все специалисты заняты устранением проблемы — сети старые, ломаются. Городу нужна долгосрочная стратегия обновления коммунальной инфраструктуры. Ее нужно разработать, представить в правительстве региона и на нее будет закладываться финансирование», — описал путь губернатор. Мэр Игорь Кабец переизбрался в сентябре — при непосредственном участии Куйвашева. Его оппоненты пытались этому помешать, и считалось, что якобы из-за нежелания Кабца отдавать местный «Водоканал» в концессию. Сегодня Куйвашев сказал, что концессия необходима, «одним бюджетом не обойтись». И тут же выяснилось, что наличие таких соглашений — «один из ключевых критериев работы главы» (как и транспорт). О чем в этот момент подумал мэр Орлов, сопротивляющийся переходу «Водоканала» под контроль миллиардера Виталия Кочеткова, неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...