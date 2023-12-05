Губернатор Моор рассказал, когда в Ново-Комарово запустят автобус

Губернатор Моор: в Тюмени с 21 декабря запустят автобус в Ново-Комарово
© Служба новостей «URA.RU»
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Застройщики Ново-Комарово занимаются организацией маршрута Фото:

В Тюмени с 21 декабря для жителей микрорайона Ново-Комарово запустят автобус. Об этом сообщил губернатор города Александр Моор. Застройщики территории уже занимаются вопросами организации маршрута.

«К 18 декабря будет закончено обустройство необходимой дорожной инфраструктуры, а с 21 декабря в ЖК „Ново-Комарово“ появится общественный транспорт. Если сильных морозов не будет, сделаем еще быстрее», — написал Моор в своем telegram-канале.

По словам губернатора города, в микрорайон будет курсировать автобус большой вместимости. Застройщик сейчас находится в активной фазе реализации маршрута. Он уже нашел место для разворотной площадки. Вдоль дороги, по которой поедет автобус, будет работать временное освещение, уточнил Моор.

Ранее жители Ново-Комарово собирали подписи из-за отсутствия общественного транспорта и дорог в микрорайоне. Многие жители из-за отсутствия транспорта не могут добираться до работы, садиков и школ. Петицию подписали 656 человек. Также с вопросами транспортной доступности жители обратились на прямую линию к Александру Моору.

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В Тюмени с 21 декабря для жителей микрорайона Ново-Комарово запустят автобус. Об этом сообщил губернатор города Александр Моор. Застройщики территории уже занимаются вопросами организации маршрута. «К 18 декабря будет закончено обустройство необходимой дорожной инфраструктуры, а с 21 декабря в ЖК „Ново-Комарово“ появится общественный транспорт. Если сильных морозов не будет, сделаем еще быстрее», — написал Моор в своем telegram-канале. По словам губернатора города, в микрорайон будет курсировать автобус большой вместимости. Застройщик сейчас находится в активной фазе реализации маршрута. Он уже нашел место для разворотной площадки. Вдоль дороги, по которой поедет автобус, будет работать временное освещение, уточнил Моор. Ранее жители Ново-Комарово собирали подписи из-за отсутствия общественного транспорта и дорог в микрорайоне. Многие жители из-за отсутствия транспорта не могут добираться до работы, садиков и школ. Петицию подписали 656 человек. Также с вопросами транспортной доступности жители обратились на прямую линию к Александру Моору.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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