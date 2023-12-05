На месте ДТП с перевернувшейся машиной в Екатеринбурге была плохая дорога. Фото

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Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс зима, гибдд, дпс
Госавтоинспекторы привлекли водителя к административной ответственности Фото:

В Екатеринбурге в результате ДТП с перевернувшейся машиной на улице Серафимы Дерябиной пострадали 79-летняя женщина и 25-летний мужчина. Машину Mitsubishi Delica занесло, когда она перестраивалась в левый ряд, на месте происшествия Госавтоинспекция выявила снежные валы и скользь, сообщили в ведомстве.

«В результате ДТП на улице Серафимы Дерябиной, 20 пострадали: 79-летняя женщина и 25-летний мужчина <…> При осмотре места ДТП госавтоинспекторы выявили недостатки дорожных условий, а именно наличие снежных валов ближе 10 м от пешеходного перехода и наличие зимней скользкости в виде снежного наката», — говорится в telegram-канале Госавтоинспекции Екатеринбурга. Пострадавшие доставлены в больницу.

Автоинспекторы направили рекомендацию по очистке проезжей части в дорожно-эксплуатационное управление района. Водителя привлекли к административной ответственности по статье о повреждении дорог или других дорожных сооружений.

Днем 5 декабря на улице Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге иномарка вылетела на тротуар и перевернулась. Пострадавшие в ДТП пешеходы ожидали разрешающего сигнала светофора на островке безопасности.

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В Екатеринбурге в результате ДТП с перевернувшейся машиной на улице Серафимы Дерябиной пострадали 79-летняя женщина и 25-летний мужчина. Машину Mitsubishi Delica занесло, когда она перестраивалась в левый ряд, на месте происшествия Госавтоинспекция выявила снежные валы и скользь, сообщили в ведомстве. «В результате ДТП на улице Серафимы Дерябиной, 20 пострадали: 79-летняя женщина и 25-летний мужчина <…> При осмотре места ДТП госавтоинспекторы выявили недостатки дорожных условий, а именно наличие снежных валов ближе 10 м от пешеходного перехода и наличие зимней скользкости в виде снежного наката», — говорится в telegram-канале Госавтоинспекции Екатеринбурга. Пострадавшие доставлены в больницу. Автоинспекторы направили рекомендацию по очистке проезжей части в дорожно-эксплуатационное управление района. Водителя привлекли к административной ответственности по статье о повреждении дорог или других дорожных сооружений. Днем 5 декабря на улице Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге иномарка вылетела на тротуар и перевернулась. Пострадавшие в ДТП пешеходы ожидали разрешающего сигнала светофора на островке безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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