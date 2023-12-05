05 декабря 2023

Мизулина: в школы Тюмени поступают угрозы с Украины. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил новый образовательный центр №7. Челябинск, урок, класс, школа, занятия, старшеклассники
Провокаторы с Украины рассылают угрозы в школы Тюмени Фото:

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что в тюменские школы поступают угрозы с территории Украины. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

«Теперь страшные угрозы школам распространяются в Вологде и Тюмени. Все это делают те же самые провокаторы с Украины, о которых я говорила не раз. Полиция всю информацию проверяет. Все будет хорошо», — написала в своем telegram-канале Мизулина. В своих соцсетях она ссылается на предыдущий свой пост, в котором говорит о подобных случаях в других городах России.

Школьники средних и старших классов ЯНАО, ХМАО, Тюмени, Иркутска и Республики Коми пожаловались Екатерине Мизулиной, что им приходится ходить на учебу в морозы. По словам глава Лиги безопасного интернета, ей поступило более двухсот сообщений.

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что в тюменские школы поступают угрозы с территории Украины. Об этом она сообщила в своих соцсетях. «Теперь страшные угрозы школам распространяются в Вологде и Тюмени. Все это делают те же самые провокаторы с Украины, о которых я говорила не раз. Полиция всю информацию проверяет. Все будет хорошо», — написала в своем telegram-канале Мизулина. В своих соцсетях она ссылается на предыдущий свой пост, в котором говорит о подобных случаях в других городах России. Школьники средних и старших классов ЯНАО, ХМАО, Тюмени, Иркутска и Республики Коми пожаловались Екатерине Мизулиной, что им приходится ходить на учебу в морозы. По словам глава Лиги безопасного интернета, ей поступило более двухсот сообщений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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