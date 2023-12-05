Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что в тюменские школы поступают угрозы с территории Украины. Об этом она сообщила в своих соцсетях.
«Теперь страшные угрозы школам распространяются в Вологде и Тюмени. Все это делают те же самые провокаторы с Украины, о которых я говорила не раз. Полиция всю информацию проверяет. Все будет хорошо», — написала в своем telegram-канале Мизулина. В своих соцсетях она ссылается на предыдущий свой пост, в котором говорит о подобных случаях в других городах России.
Школьники средних и старших классов ЯНАО, ХМАО, Тюмени, Иркутска и Республики Коми пожаловались Екатерине Мизулиной, что им приходится ходить на учебу в морозы. По словам глава Лиги безопасного интернета, ей поступило более двухсот сообщений.
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