Мизулина: в школы Тюмени поступают угрозы с Украины. Скрин

06 декабря 2023 в 01:24 Размер текста - 17 +

Провокаторы с Украины рассылают угрозы в школы Тюмени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что в тюменские школы поступают угрозы с территории Украины. Об этом она сообщила в своих соцсетях. «Теперь страшные угрозы школам распространяются в Вологде и Тюмени. Все это делают те же самые провокаторы с Украины, о которых я говорила не раз. Полиция всю информацию проверяет. Все будет хорошо», — написала в своем telegram-канале Мизулина. В своих соцсетях она ссылается на предыдущий свой пост, в котором говорит о подобных случаях в других городах России. Школьники средних и старших классов ЯНАО, ХМАО, Тюмени, Иркутска и Республики Коми пожаловались Екатерине Мизулиной, что им приходится ходить на учебу в морозы. По словам глава Лиги безопасного интернета, ей поступило более двухсот сообщений. Фото: Екатерина Мизулина, telegram-канал, https://t.me/ekaterina_mizulina/6355

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что в тюменские школы поступают угрозы с территории Украины. Об этом она сообщила в своих соцсетях. «Теперь страшные угрозы школам распространяются в Вологде и Тюмени. Все это делают те же самые провокаторы с Украины, о которых я говорила не раз. Полиция всю информацию проверяет. Все будет хорошо», — написала в своем telegram-канале Мизулина. В своих соцсетях она ссылается на предыдущий свой пост, в котором говорит о подобных случаях в других городах России. Школьники средних и старших классов ЯНАО, ХМАО, Тюмени, Иркутска и Республики Коми пожаловались Екатерине Мизулиной, что им приходится ходить на учебу в морозы. По словам глава Лиги безопасного интернета, ей поступило более двухсот сообщений.