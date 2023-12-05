05 декабря 2023

Госдеп США: РФ отвергла просьбу обменять шпиона Уилана

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Презентация доклада Андрея Манойло "Вторжение" в "Известиях". Москва, санкции, пропаганда, шпион, госдеп сша, манойло андрей, цру, вмешательство во внутренние дела государства, цветные революции
Решение России по Полу Уилану осталось прежним Фото:

Россия отвергла повторное предложение США об обмене заключенных, обвиняемых в шпионаже, в пользу Вашингтона. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

«В течение последних недель мы выдвинули новое и существенное предложение, чтобы добиться освобождения Пола Уилана, однако Россия его отвергла», — приводит выступление Миллера портал NowThis News. По его словам, администрация США продолжит попытку высвобождения своих граждан. Помимо Эвана американцы пытались договориться по освобождению журналиста Эвана Гершковича.

В октябре 2023 США уже сделало «серьезное предложение» России с целью освобождения американца, бывшего морского пехотинца Пола Уилана. Он был задержан в Москве в 2018 году по обвинению в шпионаже.

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Россия отвергла повторное предложение США об обмене заключенных, обвиняемых в шпионаже, в пользу Вашингтона. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. «В течение последних недель мы выдвинули новое и существенное предложение, чтобы добиться освобождения Пола Уилана, однако Россия его отвергла», — приводит выступление Миллера портал NowThis News. По его словам, администрация США продолжит попытку высвобождения своих граждан. Помимо Эвана американцы пытались договориться по освобождению журналиста Эвана Гершковича. В октябре 2023 США уже сделало «серьезное предложение» России с целью освобождения американца, бывшего морского пехотинца Пола Уилана. Он был задержан в Москве в 2018 году по обвинению в шпионаже.
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