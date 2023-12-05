Госдеп США: РФ отвергла просьбу обменять шпиона Уилана

06 декабря 2023 в 01:03 Размер текста - 17 +

Решение России по Полу Уилану осталось прежним Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия отвергла повторное предложение США об обмене заключенных, обвиняемых в шпионаже, в пользу Вашингтона. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. «В течение последних недель мы выдвинули новое и существенное предложение, чтобы добиться освобождения Пола Уилана, однако Россия его отвергла», — приводит выступление Миллера портал NowThis News . По его словам, администрация США продолжит попытку высвобождения своих граждан. Помимо Эвана американцы пытались договориться по освобождению журналиста Эвана Гершковича. В октябре 2023 США уже сделало «серьезное предложение» России с целью освобождения американца, бывшего морского пехотинца Пола Уилана. Он был задержан в Москве в 2018 году по обвинению в шпионаже.

Россия отвергла повторное предложение США об обмене заключенных, обвиняемых в шпионаже, в пользу Вашингтона. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. «В течение последних недель мы выдвинули новое и существенное предложение, чтобы добиться освобождения Пола Уилана, однако Россия его отвергла», — приводит выступление Миллера портал NowThis News. По его словам, администрация США продолжит попытку высвобождения своих граждан. Помимо Эвана американцы пытались договориться по освобождению журналиста Эвана Гершковича. В октябре 2023 США уже сделало «серьезное предложение» России с целью освобождения американца, бывшего морского пехотинца Пола Уилана. Он был задержан в Москве в 2018 году по обвинению в шпионаже.