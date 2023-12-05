Пентагон считает, что Китай помогает РФ во время СВО различными способами

06 декабря 2023 в 02:27 Размер текста - 17 +

Миниобороны США также обеспокоенно возможной ответной поддержкой России КНДР Фото: Air Force Staff Sgt. Brittany A. Chase / U.S. Department of Defense Министерство обороны США считает, что Китай различными способами оказывает поддержку России из-за спецоперации на Украине. Об этом заявил помощник министра обороны США по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер. «Я по-прежнему остаюсь обеспокоенным поддержкой, которую Китай оказывает России в связи с ее спецоперацией на Украине <…> И это [такая поддержка] оказывается различными способами», — высказал свое мнение Рэтнер на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), передает ТАСС. Политик подчеркнул, что Америку беспокоит ответная поддержка России, которую страна может оказывать КНДР. В ноябре помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Китай не поставляет РФ вооружение для СВО на Украине. Президент США Джо Байден заявлял весной, что мнение о сближение России и КНДР сильно преувеличенно, передает телеканал RT.

Министерство обороны США считает, что Китай различными способами оказывает поддержку России из-за спецоперации на Украине. Об этом заявил помощник министра обороны США по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер. «Я по-прежнему остаюсь обеспокоенным поддержкой, которую Китай оказывает России в связи с ее спецоперацией на Украине <…> И это [такая поддержка] оказывается различными способами», — высказал свое мнение Рэтнер на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), передает ТАСС. Политик подчеркнул, что Америку беспокоит ответная поддержка России, которую страна может оказывать КНДР. В ноябре помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Китай не поставляет РФ вооружение для СВО на Украине. Президент США Джо Байден заявлял весной, что мнение о сближение России и КНДР сильно преувеличенно, передает телеканал RT.