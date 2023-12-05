05 декабря 2023

Вице-премьер Украины Верещук: поляки захватили в заложники украинскую экономику

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Из-за блокировки грузов на границе Украина стала заложницей Польши Фото:

Польша, блокируя грузы на украинско-польской границе и не предпринимая меры по устранению заторов, таким образом захватила экономику Украины в заложники. Об этом заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук.

«Уже месяц идет блокада на польской границе. Миллиардные потери для нашей экономики. Ни польские власти, ни Евросоюз ничего не могут сделать? Не хотят? <…>. В заложники поляки захватили украинскую экономику. В момент, когда мы очень уязвимы и считаем каждую гривну на армию и социальные выплаты», — написала Верещук в своем Telegram-канале.

Верещук призывает партнеров собраться и принять политическое решение. Так как, по ее мнению, у поляков претензии не к Украине, а к решениям Евросоюза относительно украинских перевозчиков.

Польские перевозчики протестуют против отмены разрешительной системы выполнения международных перевозок товаров, требуя вернуть систему разрешений для грузов с Украины, передавало RT. На этом фоне послы трех стран Евросоюза (Латвии, Литвы и Эстонии) выступили с демаршем в Варшаве из-за блокады владельцами большегрузных автомобилей. Считая, что эти действия на украинско-польской границе подрывают способность Украины противостоять России.

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Польша, блокируя грузы на украинско-польской границе и не предпринимая меры по устранению заторов, таким образом захватила экономику Украины в заложники. Об этом заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук. «Уже месяц идет блокада на польской границе. Миллиардные потери для нашей экономики. Ни польские власти, ни Евросоюз ничего не могут сделать? Не хотят? <…>. В заложники поляки захватили украинскую экономику. В момент, когда мы очень уязвимы и считаем каждую гривну на армию и социальные выплаты», — написала Верещук в своем Telegram-канале. Верещук призывает партнеров собраться и принять политическое решение. Так как, по ее мнению, у поляков претензии не к Украине, а к решениям Евросоюза относительно украинских перевозчиков. Польские перевозчики протестуют против отмены разрешительной системы выполнения международных перевозок товаров, требуя вернуть систему разрешений для грузов с Украины, передавало RT. На этом фоне послы трех стран Евросоюза (Латвии, Литвы и Эстонии) выступили с демаршем в Варшаве из-за блокады владельцами большегрузных автомобилей. Считая, что эти действия на украинско-польской границе подрывают способность Украины противостоять России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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