Вице-премьер Украины Верещук: поляки захватили в заложники украинскую экономику

06 декабря 2023 в 02:46 Размер текста - 17 +

Из-за блокировки грузов на границе Украина стала заложницей Польши Фото: Анна Майорова © URA.RU Польша, блокируя грузы на украинско-польской границе и не предпринимая меры по устранению заторов, таким образом захватила экономику Украины в заложники. Об этом заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук. «Уже месяц идет блокада на польской границе. Миллиардные потери для нашей экономики. Ни польские власти, ни Евросоюз ничего не могут сделать? Не хотят? <…>. В заложники поляки захватили украинскую экономику. В момент, когда мы очень уязвимы и считаем каждую гривну на армию и социальные выплаты», — написала Верещук в своем Telegram-канале. Верещук призывает партнеров собраться и принять политическое решение. Так как, по ее мнению, у поляков претензии не к Украине, а к решениям Евросоюза относительно украинских перевозчиков. Польские перевозчики протестуют против отмены разрешительной системы выполнения международных перевозок товаров, требуя вернуть систему разрешений для грузов с Украины, передавало RT. На этом фоне послы трех стран Евросоюза (Латвии, Литвы и Эстонии) выступили с демаршем в Варшаве из-за блокады владельцами большегрузных автомобилей. Считая, что эти действия на украинско-польской границе подрывают способность Украины противостоять России.

Польша, блокируя грузы на украинско-польской границе и не предпринимая меры по устранению заторов, таким образом захватила экономику Украины в заложники. Об этом заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук. «Уже месяц идет блокада на польской границе. Миллиардные потери для нашей экономики. Ни польские власти, ни Евросоюз ничего не могут сделать? Не хотят? <…>. В заложники поляки захватили украинскую экономику. В момент, когда мы очень уязвимы и считаем каждую гривну на армию и социальные выплаты», — написала Верещук в своем Telegram-канале. Верещук призывает партнеров собраться и принять политическое решение. Так как, по ее мнению, у поляков претензии не к Украине, а к решениям Евросоюза относительно украинских перевозчиков. Польские перевозчики протестуют против отмены разрешительной системы выполнения международных перевозок товаров, требуя вернуть систему разрешений для грузов с Украины, передавало RT. На этом фоне послы трех стран Евросоюза (Латвии, Литвы и Эстонии) выступили с демаршем в Варшаве из-за блокады владельцами большегрузных автомобилей. Считая, что эти действия на украинско-польской границе подрывают способность Украины противостоять России.