Жители ЯНАО похвастались большими рыбами. Фото

06 декабря 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

Житель ЯНАО поймал щуку весом 5,7 килограммов Фото: Илья Московец © URA.RU Два жителя из ЯНАО похвастались своими большими щуками, которые они поймали на рыбалке. Фотографии с трофеями ямальцы опубликовали в соцсетях. «Неожиданный результат — три щуки по 4,5 килограммов», — написал в соцсети «ВКонтакте» в группе «Рыбалка Ноябрьск» Игорь Рымарев. Также он рассказал, что после этого он побил свой рекорд и поймал щуку весом 5,7 килограммов. Второй ямалец тоже был на рыбалке примерно в этот же период. Своим уловом он похвастался в соцсети «ВКонтакте» в группе «Рыбалка на севере 89». Ранее еще одни местные жители показали кадры с рыбалки. На них жители Ямала стоят на огромной куче рыбы. Фотографии с рыбалки они также опубликовали в соцсетях.

Два жителя из ЯНАО похвастались своими большими щуками, которые они поймали на рыбалке. Фотографии с трофеями ямальцы опубликовали в соцсетях. «Неожиданный результат — три щуки по 4,5 килограммов», — написал в соцсети «ВКонтакте» в группе «Рыбалка Ноябрьск» Игорь Рымарев. Также он рассказал, что после этого он побил свой рекорд и поймал щуку весом 5,7 килограммов. Второй ямалец тоже был на рыбалке примерно в этот же период. Своим уловом он похвастался в соцсети «ВКонтакте» в группе «Рыбалка на севере 89». Ранее еще одни местные жители показали кадры с рыбалки. На них жители Ямала стоят на огромной куче рыбы. Фотографии с рыбалки они также опубликовали в соцсетях.