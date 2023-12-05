Два жителя из ЯНАО похвастались своими большими щуками, которые они поймали на рыбалке. Фотографии с трофеями ямальцы опубликовали в соцсетях.
«Неожиданный результат — три щуки по 4,5 килограммов», — написал в соцсети «ВКонтакте» в группе «Рыбалка Ноябрьск» Игорь Рымарев. Также он рассказал, что после этого он побил свой рекорд и поймал щуку весом 5,7 килограммов.
Второй ямалец тоже был на рыбалке примерно в этот же период. Своим уловом он похвастался в соцсети «ВКонтакте» в группе «Рыбалка на севере 89».
Ранее еще одни местные жители показали кадры с рыбалки. На них жители Ямала стоят на огромной куче рыбы. Фотографии с рыбалки они также опубликовали в соцсетях.
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