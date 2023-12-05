05 декабря 2023

Жители ЯНАО похвастались большими рыбами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, сеть, улов, щука, рыба, рыбалка, клев, подсачок
Житель ЯНАО поймал щуку весом 5,7 килограммов Фото:

Два жителя из ЯНАО похвастались своими большими щуками, которые они поймали на рыбалке. Фотографии с трофеями ямальцы опубликовали в соцсетях.

«Неожиданный результат — три щуки по 4,5 килограммов», — написал в соцсети «ВКонтакте» в группе «Рыбалка Ноябрьск» Игорь Рымарев. Также он рассказал, что после этого он побил свой рекорд и поймал щуку весом 5,7 килограммов.

Второй ямалец тоже был на рыбалке примерно в этот же период. Своим уловом он похвастался в соцсети «ВКонтакте» в группе «Рыбалка на севере 89».

Ранее еще одни местные жители показали кадры с рыбалки. На них жители Ямала стоят на огромной куче рыбы. Фотографии с рыбалки они также опубликовали в соцсетях.

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Два жителя из ЯНАО похвастались своими большими щуками, которые они поймали на рыбалке. Фотографии с трофеями ямальцы опубликовали в соцсетях. «Неожиданный результат — три щуки по 4,5 килограммов», — написал в соцсети «ВКонтакте» в группе «Рыбалка Ноябрьск» Игорь Рымарев. Также он рассказал, что после этого он побил свой рекорд и поймал щуку весом 5,7 килограммов. Второй ямалец тоже был на рыбалке примерно в этот же период. Своим уловом он похвастался в соцсети «ВКонтакте» в группе «Рыбалка на севере 89». Ранее еще одни местные жители показали кадры с рыбалки. На них жители Ямала стоят на огромной куче рыбы. Фотографии с рыбалки они также опубликовали в соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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