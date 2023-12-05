05 декабря 2023

Глава «Балтики» Боллоев предложил национализировать компанию

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В России предложили передать в руки государства компанию «Балтика» Фото:

В России предложили провести национализацию пивоваренной компании «Балтика». С такой идеей выступил президент компании Таймураз Боллоев.

«Национализация „Балтики“ является единственным выходом из сложившейся ситуации. Датская Carlsberg Group не приняла предложения российской стороны об условиях возможной сделки с более чем приемлемыми условиями как по части финансовых расчетов, так и по взаимовыгодному использованию брендов», — передает газета «Ведомости» предложение Боллоева, со ссылкой на свои источники.

По словам Боллоева, в современной России еще не было прецедентов национализации иностранных фирм. В Росимуществе и в правительстве «Ведомостям» отказались прокомментировать ситуацию вокруг «Балтики».

Пивоваренную компанию «Балтика» могут лишить прав на некоторые глобальные бренды, включая Tuborg и Kronenbourg. Однако Россия, стремясь сохранить эти марки, пытается через суд запретить датскому холдингу расторгать соглашение.

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В России предложили провести национализацию пивоваренной компании «Балтика». С такой идеей выступил президент компании Таймураз Боллоев. «Национализация „Балтики“ является единственным выходом из сложившейся ситуации. Датская Carlsberg Group не приняла предложения российской стороны об условиях возможной сделки с более чем приемлемыми условиями как по части финансовых расчетов, так и по взаимовыгодному использованию брендов», — передает газета «Ведомости» предложение Боллоева, со ссылкой на свои источники. По словам Боллоева, в современной России еще не было прецедентов национализации иностранных фирм. В Росимуществе и в правительстве «Ведомостям» отказались прокомментировать ситуацию вокруг «Балтики». Пивоваренную компанию «Балтика» могут лишить прав на некоторые глобальные бренды, включая Tuborg и Kronenbourg. Однако Россия, стремясь сохранить эти марки, пытается через суд запретить датскому холдингу расторгать соглашение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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