Глава «Балтики» Боллоев предложил национализировать компанию

06 декабря 2023 в 05:31 Размер текста - 17 +

В России предложили передать в руки государства компанию «Балтика» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России предложили провести национализацию пивоваренной компании «Балтика». С такой идеей выступил президент компании Таймураз Боллоев. «Национализация „Балтики“ является единственным выходом из сложившейся ситуации. Датская Carlsberg Group не приняла предложения российской стороны об условиях возможной сделки с более чем приемлемыми условиями как по части финансовых расчетов, так и по взаимовыгодному использованию брендов», — передает газета «Ведомости» предложение Боллоева, со ссылкой на свои источники. По словам Боллоева, в современной России еще не было прецедентов национализации иностранных фирм. В Росимуществе и в правительстве «Ведомостям» отказались прокомментировать ситуацию вокруг «Балтики». Пивоваренную компанию «Балтика» могут лишить прав на некоторые глобальные бренды, включая Tuborg и Kronenbourg. Однако Россия, стремясь сохранить эти марки, пытается через суд запретить датскому холдингу расторгать соглашение.

В России предложили провести национализацию пивоваренной компании «Балтика». С такой идеей выступил президент компании Таймураз Боллоев. «Национализация „Балтики“ является единственным выходом из сложившейся ситуации. Датская Carlsberg Group не приняла предложения российской стороны об условиях возможной сделки с более чем приемлемыми условиями как по части финансовых расчетов, так и по взаимовыгодному использованию брендов», — передает газета «Ведомости» предложение Боллоева, со ссылкой на свои источники. По словам Боллоева, в современной России еще не было прецедентов национализации иностранных фирм. В Росимуществе и в правительстве «Ведомостям» отказались прокомментировать ситуацию вокруг «Балтики». Пивоваренную компанию «Балтика» могут лишить прав на некоторые глобальные бренды, включая Tuborg и Kronenbourg. Однако Россия, стремясь сохранить эти марки, пытается через суд запретить датскому холдингу расторгать соглашение.