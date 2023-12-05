05 декабря 2023

В ХМАО отменили занятия у первой смены из-за 30-градусных морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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В многих городах ХМАО отменили занятия в школах из-за 30-градусных морозов Фото:

Во многих городах ХМАО школьникам отменили занятия у первой смены с 1 по 11 класс из-за 30-градусных морозов. Об этом сообщается на портале «Госуслуги».

«Занятия первой смены 6 декабря с 1 по 11 класс отменяются. На момент объявления была температура в городах в районе от -34 до -37 градусов. Ветре до четырех метров в секунду», — говорится в объявлении на портале.

Занятия у школьников всех классов первой смены отменили в Сургуте, Радужном, Пыть-Яхе, Покачах, Нягани, Нижневартовске, Нефтеюганске, Мегионе, Лангепасе, Когалыме. В Югорске и Ханты-Мансийске отменили уроки с 1 по 8 класс. Только в Урае отменили занятия у школьников с 1 по 4 класс.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал жителям ХМАО аномальное и опасное похолодание в период с 6 по 10 декабря. Он уточнил, что температура будет на 15-23 градуса ниже климатической нормы. Ожидаются морозы от -37 до -44 градусов.

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Во многих городах ХМАО школьникам отменили занятия у первой смены с 1 по 11 класс из-за 30-градусных морозов. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». «Занятия первой смены 6 декабря с 1 по 11 класс отменяются. На момент объявления была температура в городах в районе от -34 до -37 градусов. Ветре до четырех метров в секунду», — говорится в объявлении на портале. Занятия у школьников всех классов первой смены отменили в Сургуте, Радужном, Пыть-Яхе, Покачах, Нягани, Нижневартовске, Нефтеюганске, Мегионе, Лангепасе, Когалыме. В Югорске и Ханты-Мансийске отменили уроки с 1 по 8 класс. Только в Урае отменили занятия у школьников с 1 по 4 класс. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал жителям ХМАО аномальное и опасное похолодание в период с 6 по 10 декабря. Он уточнил, что температура будет на 15-23 градуса ниже климатической нормы. Ожидаются морозы от -37 до -44 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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