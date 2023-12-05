В ХМАО отменили занятия у первой смены из-за 30-градусных морозов

06 декабря 2023 в 06:27 Размер текста - 17 +

В многих городах ХМАО отменили занятия в школах из-за 30-градусных морозов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Во многих городах ХМАО школьникам отменили занятия у первой смены с 1 по 11 класс из-за 30-градусных морозов. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». «Занятия первой смены 6 декабря с 1 по 11 класс отменяются. На момент объявления была температура в городах в районе от -34 до -37 градусов. Ветре до четырех метров в секунду», — говорится в объявлении на портале. Занятия у школьников всех классов первой смены отменили в Сургуте, Радужном, Пыть-Яхе, Покачах, Нягани, Нижневартовске, Нефтеюганске, Мегионе, Лангепасе, Когалыме. В Югорске и Ханты-Мансийске отменили уроки с 1 по 8 класс. Только в Урае отменили занятия у школьников с 1 по 4 класс. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал жителям ХМАО аномальное и опасное похолодание в период с 6 по 10 декабря. Он уточнил, что температура будет на 15-23 градуса ниже климатической нормы. Ожидаются морозы от -37 до -44 градусов.

Во многих городах ХМАО школьникам отменили занятия у первой смены с 1 по 11 класс из-за 30-градусных морозов. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». «Занятия первой смены 6 декабря с 1 по 11 класс отменяются. На момент объявления была температура в городах в районе от -34 до -37 градусов. Ветре до четырех метров в секунду», — говорится в объявлении на портале. Занятия у школьников всех классов первой смены отменили в Сургуте, Радужном, Пыть-Яхе, Покачах, Нягани, Нижневартовске, Нефтеюганске, Мегионе, Лангепасе, Когалыме. В Югорске и Ханты-Мансийске отменили уроки с 1 по 8 класс. Только в Урае отменили занятия у школьников с 1 по 4 класс. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал жителям ХМАО аномальное и опасное похолодание в период с 6 по 10 декабря. Он уточнил, что температура будет на 15-23 градуса ниже климатической нормы. Ожидаются морозы от -37 до -44 градусов.