В Первоуральске все ночь заваривали трубы, чтобы вернуть воду горожанам

06 декабря 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

Специалисты заварили место порыва, вскоре вода должна вернуться в дома Фото: Илья Московец © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) продолжают устранять коммунальную аварию, из-за которой жители города остались на несколько дней без воды. На данный момент уже заварены трубы в том месте, где произошел прорыв, а также производится подвоз воды горожанам. Об этом сообщает департамент информационной политики. «Продолжаются работы на месте аварии на Нижнесергинском водоводе, из-за которой зафиксированы перебои с подачей воды в Первоуральске. По информации на утро 6 декабря, специалисты заварили место порыва на водоводе в районе реки Тиг, идет заполнение системы», — заявили представители правительства. Также увеличили объем подачи воды из Ревдинского водохранилища, продолжается подвоз воды жителям. Графики доставки доступны по ссылке . «Волонтеры дополнительно адресно доставляют воду ветеранам, инвалидам, пожилым людям и семьям с маленькими людьми. Оставить заявку они могут по номерам горячей линии: 221-211, 649-375. На 08:30 принято 222 заявки», — уточнили в пресс-службе. Решение проблемы контролирует Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области. Вода в Первоуральске пропала в ночь на 2 декабря — из-за аварии на Нижнесергинском водопроводе. На следующий день вечером глава города Игорь Кабец сообщал, что работы на трубопроводе завершены, и «заполнение магистрального трубопровода, настройка гидравлического режима на город займет некоторое время», при этом местные жители жаловались, что воды в домах так и нет. В понедельник, 4 декабря, мэр Первоуральска рассказал о новых проблемах. «В процессе запуска водовода произошло завоздушивание системы, которое в настоящее время устранено, проводится повторное заполнение и опрессовка водопровода», — написал он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Первоуральске (Свердловская область) продолжают устранять коммунальную аварию, из-за которой жители города остались на несколько дней без воды. На данный момент уже заварены трубы в том месте, где произошел прорыв, а также производится подвоз воды горожанам. Об этом сообщает департамент информационной политики. «Продолжаются работы на месте аварии на Нижнесергинском водоводе, из-за которой зафиксированы перебои с подачей воды в Первоуральске. По информации на утро 6 декабря, специалисты заварили место порыва на водоводе в районе реки Тиг, идет заполнение системы», — заявили представители правительства. Также увеличили объем подачи воды из Ревдинского водохранилища, продолжается подвоз воды жителям. Графики доставки доступны по ссылке. «Волонтеры дополнительно адресно доставляют воду ветеранам, инвалидам, пожилым людям и семьям с маленькими людьми. Оставить заявку они могут по номерам горячей линии: 221-211, 649-375. На 08:30 принято 222 заявки», — уточнили в пресс-службе. Решение проблемы контролирует Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области. Вода в Первоуральске пропала в ночь на 2 декабря — из-за аварии на Нижнесергинском водопроводе. На следующий день вечером глава города Игорь Кабец сообщал, что работы на трубопроводе завершены, и «заполнение магистрального трубопровода, настройка гидравлического режима на город займет некоторое время», при этом местные жители жаловались, что воды в домах так и нет. В понедельник, 4 декабря, мэр Первоуральска рассказал о новых проблемах. «В процессе запуска водовода произошло завоздушивание системы, которое в настоящее время устранено, проводится повторное заполнение и опрессовка водопровода», — написал он.