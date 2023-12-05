05 декабря 2023

Губернатор Махонин сменил состав оргкомитета 300-летия Перми

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Встреча с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным "Пермский край на связи" ВДНХ. Москва, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин сменил кураторов юбилея Перми Фото:
новость из сюжета
300-летие Перми

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин изменил состав оргкомитета по празднованию 300-летия Перми. В его состав он включил мэра города Эдуарда Соснина, гендиректора театра оперы и балета Анну Волк и других.

«Включить в состав регионального организационного комитета следующих лиц: Волк Анна Владимировна — генеральный директор ГКБУ „Пермский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского“; Бурцев Павел Васильевич — начальник Свердловской железной дороги — филиала ОАО „Российские железные дороги“; Касаткин Сергей Валерьевич — главный управляющий директор ООО „Новая городская инфраструктура Прикамья“; Соснин Эдуард Олегович — глава города Перми, заместитель председателя регионального организационного комитета», — говорится в тексте указа губернатора. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Исключены из оргкомитета экс-глава Перми Алексей Демкин, ушедший из оперного театра Довлет Анзароков, бывший глава СвЖД Иван Колесников и главный управляющий директор ООО «Новогор-Прикамье» Владимир Глазков. Самые масштабные мероприятия в рамках 300-летия Перми прошли летом. Но ряд проектов продолжается, а некоторые еще впереди. Так 9 декабря стартует фестиваль медиаискусства «Просвет».

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Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин изменил состав оргкомитета по празднованию 300-летия Перми. В его состав он включил мэра города Эдуарда Соснина, гендиректора театра оперы и балета Анну Волк и других. «Включить в состав регионального организационного комитета следующих лиц: Волк Анна Владимировна — генеральный директор ГКБУ „Пермский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского“; Бурцев Павел Васильевич — начальник Свердловской железной дороги — филиала ОАО „Российские железные дороги“; Касаткин Сергей Валерьевич — главный управляющий директор ООО „Новая городская инфраструктура Прикамья“; Соснин Эдуард Олегович — глава города Перми, заместитель председателя регионального организационного комитета», — говорится в тексте указа губернатора. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Исключены из оргкомитета экс-глава Перми Алексей Демкин, ушедший из оперного театра Довлет Анзароков, бывший глава СвЖД Иван Колесников и главный управляющий директор ООО «Новогор-Прикамье» Владимир Глазков. Самые масштабные мероприятия в рамках 300-летия Перми прошли летом. Но ряд проектов продолжается, а некоторые еще впереди. Так 9 декабря стартует фестиваль медиаискусства «Просвет».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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