Губернатор Махонин сменил состав оргкомитета 300-летия Перми

Дмитрий Махонин сменил кураторов юбилея Перми Фото: Георгий Бергал © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин изменил состав оргкомитета по празднованию 300-летия Перми. В его состав он включил мэра города Эдуарда Соснина, гендиректора театра оперы и балета Анну Волк и других.

«Включить в состав регионального организационного комитета следующих лиц: Волк Анна Владимировна — генеральный директор ГКБУ „Пермский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского“; Бурцев Павел Васильевич — начальник Свердловской железной дороги — филиала ОАО „Российские железные дороги“; Касаткин Сергей Валерьевич — главный управляющий директор ООО „Новая городская инфраструктура Прикамья“; Соснин Эдуард Олегович — глава города Перми, заместитель председателя регионального организационного комитета», — говорится в тексте указа губернатора. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Исключены из оргкомитета экс-глава Перми Алексей Демкин, ушедший из оперного театра Довлет Анзароков, бывший глава СвЖД Иван Колесников и главный управляющий директор ООО «Новогор-Прикамье» Владимир Глазков. Самые масштабные мероприятия в рамках 300-летия Перми прошли летом. Но ряд проектов продолжается, а некоторые еще впереди. Так 9 декабря стартует фестиваль медиаискусства «Просвет».