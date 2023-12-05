05 декабря 2023

Тюменскую стримершу, истязавшую ребенка, не стали выпускать из СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры присечения бывшему полицейскому Архипову Дмитрию. Курган, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Суд не стал выпускать на волю тюменскую стримершу Жади Фото:

Центральный суд Тюмени оставил стримершу Жади (Алису Гулиеву) под арестом до 10 февраля 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт пресс-службы судебной системы Тюменской области. 13 июля Гулиева была арестована за избиение собственного ребенка в прямом эфире.

«Центральный районный суд Тюмени продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Алисе Гулиевой, 1990 года рождения. Которая обвиняется в причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действиях в отношении своего ребенка (п.„г“ ч.2 ст. 117 УК РФ)», — указано на официальном сайте пресс-службы судов.

Как предполагает следствие, в период с 14 мая по 10 июля 2023 года Гулиева периодически избивала своего сына по малозначительным поводам. Ребенок при этом жил в антисанитарных условиях, без спального места и с отсутствием средств личной гигиены, а также регулярного питания.

Сама Гулиева вину отрицает. Она согласилась лишь с тем, что действительно оскорбляла ребенка.

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Центральный суд Тюмени оставил стримершу Жади (Алису Гулиеву) под арестом до 10 февраля 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт пресс-службы судебной системы Тюменской области. 13 июля Гулиева была арестована за избиение собственного ребенка в прямом эфире. «Центральный районный суд Тюмени продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Алисе Гулиевой, 1990 года рождения. Которая обвиняется в причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действиях в отношении своего ребенка (п.„г“ ч.2 ст. 117 УК РФ)», — указано на официальном сайте пресс-службы судов. Как предполагает следствие, в период с 14 мая по 10 июля 2023 года Гулиева периодически избивала своего сына по малозначительным поводам. Ребенок при этом жил в антисанитарных условиях, без спального места и с отсутствием средств личной гигиены, а также регулярного питания. Сама Гулиева вину отрицает. Она согласилась лишь с тем, что действительно оскорбляла ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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