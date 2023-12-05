Тюменскую стримершу, истязавшую ребенка, не стали выпускать из СИЗО

06 декабря 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Суд не стал выпускать на волю тюменскую стримершу Жади Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Центральный суд Тюмени оставил стримершу Жади (Алису Гулиеву) под арестом до 10 февраля 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт пресс-службы судебной системы Тюменской области. 13 июля Гулиева была арестована за избиение собственного ребенка в прямом эфире. «Центральный районный суд Тюмени продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Алисе Гулиевой, 1990 года рождения. Которая обвиняется в причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действиях в отношении своего ребенка (п.„г“ ч.2 ст. 117 УК РФ)», — указано на официальном сайте пресс-службы судов. Как предполагает следствие, в период с 14 мая по 10 июля 2023 года Гулиева периодически избивала своего сына по малозначительным поводам. Ребенок при этом жил в антисанитарных условиях, без спального места и с отсутствием средств личной гигиены, а также регулярного питания. Сама Гулиева вину отрицает. Она согласилась лишь с тем, что действительно оскорбляла ребенка.

Центральный суд Тюмени оставил стримершу Жади (Алису Гулиеву) под арестом до 10 февраля 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт пресс-службы судебной системы Тюменской области. 13 июля Гулиева была арестована за избиение собственного ребенка в прямом эфире. «Центральный районный суд Тюмени продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Алисе Гулиевой, 1990 года рождения. Которая обвиняется в причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действиях в отношении своего ребенка (п.„г“ ч.2 ст. 117 УК РФ)», — указано на официальном сайте пресс-службы судов. Как предполагает следствие, в период с 14 мая по 10 июля 2023 года Гулиева периодически избивала своего сына по малозначительным поводам. Ребенок при этом жил в антисанитарных условиях, без спального места и с отсутствием средств личной гигиены, а также регулярного питания. Сама Гулиева вину отрицает. Она согласилась лишь с тем, что действительно оскорбляла ребенка.