Тюменскую стримершу, истязавшую ребенка в прямом эфире, отправили под арест

13 июля 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

Суд заключил женщину под стражу Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменскую стримершу, известную под псевдонимом Жади, суд заключил под стражу. Женщину обвиняют в избиении своего ребенка в прямом эфире. Об этом сообщили в пресс-службе судов Тюменской области. «Сегодня Центральный районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Алисе Г., 1990 года рождения, которая обвиняется в причинении своему ребенку физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, а также в и иных насильственных действиях», — говорится в telegram-канале ведомства. Сама женщина свою вину не признает. В материалах суда говорится, что обвиняемая била своего сына по малозначительным поводам, не кормила и заставляла жить в антисанитарии. «По постановлению суда, гражданка будет содержаться под стражей по 11 сентября 2023 года (2 месяца)», — добавляют в пресс-службе. Ранее URA.RU рассказывало, что у тюменской стримерши Жади, угрожавшей убить ребенка, забрали детей. Историей также заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, запросив доклад о результатах расследования.

Тюменскую стримершу, известную под псевдонимом Жади, суд заключил под стражу. Женщину обвиняют в избиении своего ребенка в прямом эфире. Об этом сообщили в пресс-службе судов Тюменской области. «Сегодня Центральный районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Алисе Г., 1990 года рождения, которая обвиняется в причинении своему ребенку физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, а также в и иных насильственных действиях», — говорится в telegram-канале ведомства. Сама женщина свою вину не признает. В материалах суда говорится, что обвиняемая била своего сына по малозначительным поводам, не кормила и заставляла жить в антисанитарии. «По постановлению суда, гражданка будет содержаться под стражей по 11 сентября 2023 года (2 месяца)», — добавляют в пресс-службе. Ранее URA.RU рассказывало, что у тюменской стримерши Жади, угрожавшей убить ребенка, забрали детей. Историей также заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, запросив доклад о результатах расследования.