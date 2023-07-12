12 июля 2023

Тюменскую стримершу, истязавшую ребенка в прямом эфире, отправили под арест

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Суд. Тюмень, судебное заседание, суд
Суд заключил женщину под стражу Фото:

Тюменскую стримершу, известную под псевдонимом Жади, суд заключил под стражу. Женщину обвиняют в избиении своего ребенка в прямом эфире. Об этом сообщили в пресс-службе судов Тюменской области.

«Сегодня Центральный районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Алисе Г., 1990 года рождения, которая обвиняется в причинении своему ребенку физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, а также в и иных насильственных действиях», — говорится в telegram-канале ведомства. Сама женщина свою вину не признает.

В материалах суда говорится, что обвиняемая била своего сына по малозначительным поводам, не кормила и заставляла жить в антисанитарии. «По постановлению суда, гражданка будет содержаться под стражей по 11 сентября 2023 года (2 месяца)», — добавляют в пресс-службе.

Ранее URA.RU рассказывало, что у тюменской стримерши Жади, угрожавшей убить ребенка, забрали детей. Историей также заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, запросив доклад о результатах расследования.

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Тюменскую стримершу, известную под псевдонимом Жади, суд заключил под стражу. Женщину обвиняют в избиении своего ребенка в прямом эфире. Об этом сообщили в пресс-службе судов Тюменской области. «Сегодня Центральный районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Алисе Г., 1990 года рождения, которая обвиняется в причинении своему ребенку физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, а также в и иных насильственных действиях», — говорится в telegram-канале ведомства. Сама женщина свою вину не признает. В материалах суда говорится, что обвиняемая била своего сына по малозначительным поводам, не кормила и заставляла жить в антисанитарии. «По постановлению суда, гражданка будет содержаться под стражей по 11 сентября 2023 года (2 месяца)», — добавляют в пресс-службе. Ранее URA.RU рассказывало, что у тюменской стримерши Жади, угрожавшей убить ребенка, забрали детей. Историей также заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, запросив доклад о результатах расследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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