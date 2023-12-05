05 декабря 2023

В тюменском районе построят новые надземные переходы

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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, мост, пешеходный мост, трасса, надземный переход, переходный мост, введенка, введенский мост, мост введенка, обрушение моста, обрушение надземного перехода
Переходы оборудуют в ходе реализации проекта по строительству развязки Фото:

В Тюмени в районе Дударева построят два надземных пешеходных перехода через Московский тракт. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона.

«Строительство двух надземных переходов через Московский тракт в районе д. Дударева запланировано в ходе реализации проекта по строительству развязки на примыкании ул. С. Джанбровского к Московскому тракту. В следующем году из бюджета Тюменской области выделены средства на изъятие земель под строительство развязки. По завершению данной работы будет приниматься решение о старте строительства», — сообщили в ГУС.

Ранее URA.RU писало, что в Дударева построят дорогу, развязку и благоустроят улицу после изъятия участка из частной собственности. Как рассказал во время прямой линии губернатор Тюменской области Александр Моор, если собственник земли откажет властям, то изымать участок будут в судебном порядке.

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В Тюмени в районе Дударева построят два надземных пешеходных перехода через Московский тракт. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. «Строительство двух надземных переходов через Московский тракт в районе д. Дударева запланировано в ходе реализации проекта по строительству развязки на примыкании ул. С. Джанбровского к Московскому тракту. В следующем году из бюджета Тюменской области выделены средства на изъятие земель под строительство развязки. По завершению данной работы будет приниматься решение о старте строительства», — сообщили в ГУС. Ранее URA.RU писало, что в Дударева построят дорогу, развязку и благоустроят улицу после изъятия участка из частной собственности. Как рассказал во время прямой линии губернатор Тюменской области Александр Моор, если собственник земли откажет властям, то изымать участок будут в судебном порядке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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