В тюменском районе построят новые надземные переходы

06 декабря 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

Переходы оборудуют в ходе реализации проекта по строительству развязки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени в районе Дударева построят два надземных пешеходных перехода через Московский тракт. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. «Строительство двух надземных переходов через Московский тракт в районе д. Дударева запланировано в ходе реализации проекта по строительству развязки на примыкании ул. С. Джанбровского к Московскому тракту. В следующем году из бюджета Тюменской области выделены средства на изъятие земель под строительство развязки. По завершению данной работы будет приниматься решение о старте строительства», — сообщили в ГУС. Ранее URA.RU писало, что в Дударева построят дорогу, развязку и благоустроят улицу после изъятия участка из частной собственности. Как рассказал во время прямой линии губернатор Тюменской области Александр Моор, если собственник земли откажет властям, то изымать участок будут в судебном порядке.

В Тюмени в районе Дударева построят два надземных пешеходных перехода через Московский тракт. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. «Строительство двух надземных переходов через Московский тракт в районе д. Дударева запланировано в ходе реализации проекта по строительству развязки на примыкании ул. С. Джанбровского к Московскому тракту. В следующем году из бюджета Тюменской области выделены средства на изъятие земель под строительство развязки. По завершению данной работы будет приниматься решение о старте строительства», — сообщили в ГУС. Ранее URA.RU писало, что в Дударева построят дорогу, развязку и благоустроят улицу после изъятия участка из частной собственности. Как рассказал во время прямой линии губернатор Тюменской области Александр Моор, если собственник земли откажет властям, то изымать участок будут в судебном порядке.