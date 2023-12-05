05 декабря 2023

Копейск впервые может остаться без ледового городка. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ледовый городок Челябинск, буратино, ледовые скульптуры
Желающих строить ледовый городок в Копейске не нашлось Фото:

В Копейске (Челябинская область) не нашлось желающих строить ледовый городок. Информация об этом появилась на портале госзакупок 6 декабря.

«Выполнение работ по устройству, содержанию и демонтажу Новогодних ледовых городков 2023—2024 года на территории Копейского городского округа. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», — такая информация размещена на сайте госзакупок.

Закупка была размещена 27 ноября. Последний день приема заявок — 5 декабря. На строительство ледовых городков в центре и двух поселка Копейска было выделено более шести с половиной миллионов рублей.

Вероятная причина отсутствия заявок — продолжающиеся судебные разбирательства между предпринимателем, строившим городок в прошлом году, и мэрией Копейска. Администрация отказалась платить деньги за уже построенный ледовый городок. Отказ мэрия объяснила несоответствием городка проекту. Толщина льда из-за декабрьских холодов оказалась больше предусмотренной проектом, ступени на горках не были идентичными по высоте, кроме того, на них отсутствовало деревянное покрытие.

В итоге предприниматель Корец, выигравший конкурс и по сути построивший ледовый городок за свой счет, подал исковое заявление в арбитражный суд Челябинской области о взыскании с мэрии Копейска порядка четырех миллионов восьмисот тысяч рублей. Очередное судебное заседание состоится во второй половине декабря.

Прием заявок на участие в конкурсе завершился 5 декабря
Прием заявок на участие в конкурсе завершился 5 декабря
Фото:

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Копейске (Челябинская область) не нашлось желающих строить ледовый городок. Информация об этом появилась на портале госзакупок 6 декабря. «Выполнение работ по устройству, содержанию и демонтажу Новогодних ледовых городков 2023—2024 года на территории Копейского городского округа. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», — такая информация размещена на сайте госзакупок. Закупка была размещена 27 ноября. Последний день приема заявок — 5 декабря. На строительство ледовых городков в центре и двух поселка Копейска было выделено более шести с половиной миллионов рублей. Вероятная причина отсутствия заявок — продолжающиеся судебные разбирательства между предпринимателем, строившим городок в прошлом году, и мэрией Копейска. Администрация отказалась платить деньги за уже построенный ледовый городок. Отказ мэрия объяснила несоответствием городка проекту. Толщина льда из-за декабрьских холодов оказалась больше предусмотренной проектом, ступени на горках не были идентичными по высоте, кроме того, на них отсутствовало деревянное покрытие. В итоге предприниматель Корец, выигравший конкурс и по сути построивший ледовый городок за свой счет, подал исковое заявление в арбитражный суд Челябинской области о взыскании с мэрии Копейска порядка четырех миллионов восьмисот тысяч рублей. Очередное судебное заседание состоится во второй половине декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...