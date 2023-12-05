Желающих строить ледовый городок в Копейске не нашлось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) не нашлось желающих строить ледовый городок. Информация об этом появилась на портале госзакупок 6 декабря.

«Выполнение работ по устройству, содержанию и демонтажу Новогодних ледовых городков 2023—2024 года на территории Копейского городского округа. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», — такая информация размещена на сайте госзакупок.

Закупка была размещена 27 ноября. Последний день приема заявок — 5 декабря. На строительство ледовых городков в центре и двух поселка Копейска было выделено более шести с половиной миллионов рублей.

Вероятная причина отсутствия заявок — продолжающиеся судебные разбирательства между предпринимателем, строившим городок в прошлом году, и мэрией Копейска. Администрация отказалась платить деньги за уже построенный ледовый городок. Отказ мэрия объяснила несоответствием городка проекту. Толщина льда из-за декабрьских холодов оказалась больше предусмотренной проектом, ступени на горках не были идентичными по высоте, кроме того, на них отсутствовало деревянное покрытие.

В итоге предприниматель Корец, выигравший конкурс и по сути построивший ледовый городок за свой счет, подал исковое заявление в арбитражный суд Челябинской области о взыскании с мэрии Копейска порядка четырех миллионов восьмисот тысяч рублей. Очередное судебное заседание состоится во второй половине декабря.

Прием заявок на участие в конкурсе завершился 5 декабря Фото: Интернет-портал госзакупок