Убийца девочки из Тюмени Виталий Бережной призвал бороться за его невиновность

06 декабря 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Тюменец Виталий Бережной, приговоренный к пожизненному заключению за изнасилование и убийство 8-летней Насти Муравьевой, призвал бороться за его невиновность, что бы ни случилось. Об этом в своем telegram-канале написала адвокат мужчины Анастасия Волк. «Была в Москве по личным делам. Заодно проведала Бережного в СИЗО. Желание бороться его не покидает. Оставил поручение. Просил нас, если с ним что-нибудь случится, продолжить защищать и настаивать на его невиновности, несмотря ни на что», — написала Анастасия Волк в своем telegram-канале. Как ранее писало URA.RU, процесс над Виталием Бережным первоначально проходил в Тюмени. Однако в итоге коллегия присяжных была распущена из-за информации, утекшей в СМИ и социальные сети, до вынесения вердикта по делу. После, по заявлению сестры убитой девочки, мужчину судили в Москве. За изнасилование и убийство 8-летней Насти Муравьевой его приговорили к пожизненному заключению. Апелляция не поменяла решение суда. В настоящее время Бережной находится в СИЗО. По словам адвоката, его еще не этапировали для отбытия назначенного наказания, тюменец проводит время за чтением книг, в том числе — духовной литературы. Мужчина находится на связи с родными, недавно он смог увидеть своего отца и детей впервые за последний год: они приехали к нему на свидание. Настя Муравьева пропала в Тюмени 30 июня 2021 года. Ее тело было найдено спустя полтора месяца, в коробке на берегу озера Оброчное на Лесобазе. Почти неделю спустя задержали подозреваемого в преступлении Бережного. Позднее мужчина заявлял, что его пытали, чтобы выбить признание. После проверки следственные органы заявили, что не нашли доказательств и причин возбуждать уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками полиции.