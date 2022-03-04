Тюменские следователи не поверили в то, что Бережного пытали

Следствие во второй раз отказалось возбуждать дело о пытках обвиняемого в убийстве девочки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Следователи отказали подозреваемому в убийстве тюменской школьницы Виталию Бережному в возбуждении уголовного дела по факту пыток. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении региона. Ранее обвиняемый заявил, что признание в преступлении из него выбили.

«Проведена процессуальная проверка по сообщению о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции, совершенном с применением насилия в отношении Бережного. По результатам принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления», — рассказали URA.RU в следственном управлении СК РФ по Тюменской области.

При наличии доказательств, дело могло быть возбуждено по статье 286 УК РФ. Наказание по ней предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что обвиняемый в убийстве 8-летней школьницы заявил, что на допросе его пытали. Изначально следствие отказалось возбуждать уголовное дело, но затем вновь решило провести проверку.

Сторона защиты потребовала назначить исследование на полиграфе для оперативников, а также чтобы обвиняемого судили судом присяжных. А 4 марта в Telegram появилась возможная копия допроса Бережного, где он в подробностях рассказал о том, что с ним делали силовики, чтобы выбить признание.

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