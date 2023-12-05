Кондитер из Екатеринбурга установит мировой рекорд на шоу звездного шефа

Екатеринбуржец Константин Шмаров вышел в финал кондитерского шоу «Король десертов» с шефом Ренатом Агзамовым. В итоговом состязании молодому человеку предстоит поучаствовать в изготовлении самого большого парка аттракционов из десертов для мирового рекорда. Об этом URA.RU рассказали на телеканале «Пятница».
«Среди финалистов оказался Константин Шмаров из города Екатеринбург. Константин — кондитер и специализируется на приготовлении шоколадных конфет. Мужчине удалось обойти конкурентов и стать лучшим в серии „Конфеты“», — объяснили в пресс-службе телеканала. Теперь Константин стал одним из участников, которые будут устанавливать мировой рекорд. Достижение всех кулинаров зафиксируют представители международного агентства регистрации рекордов.
Ранее URA.RU рассказывало историю Константина Шмарова, который только планировал вырваться в финал. «Моя сильная сторона — опыт», — заявлял тогда екатеринбуржец.
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