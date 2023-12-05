По всему ХМАО для учеников второй смены объявлен актированный день

06 декабря 2023 в 12:04 Размер текста - 17 +

По всей Югре для учеников второй смены объявлен актированный день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для учащихся во вторую смену с 1 по 11 класс в Югре объявлен актированный день в связи с сильными морозами. Только в Урае ограничение не коснулось старшеклассников. Информацию об этом сообщили на портале «Госуслуги». «06.12.2023 занятия второй смены с 1 по 11 класс отменяются. На момент объявления: температура -34.7°, ветер 5 м/с», — сообщили на портале касательно погоды в Нижневартовске. При этом, данные ограничения коснулись всех муниципалитетов округа, кроме Урая. Там температура воздуха составила -33.6°, что обеспечила актированный день ученикам с 1 по 8 классы. Ранее URA.RU писало о том, что во многих городах ХМАО школьникам отменили занятия у первой смены с 1 по 11 класс из-за 30-градусных морозов. При этом, в Югорске и Ханты-Мансийске отменили уроки с 1 по 8 класс, а в Урае отменили занятия у школьников с 1 по 4 класс.

Для учащихся во вторую смену с 1 по 11 класс в Югре объявлен актированный день в связи с сильными морозами. Только в Урае ограничение не коснулось старшеклассников. Информацию об этом сообщили на портале «Госуслуги». «06.12.2023 занятия второй смены с 1 по 11 класс отменяются. На момент объявления: температура -34.7°, ветер 5 м/с», — сообщили на портале касательно погоды в Нижневартовске. При этом, данные ограничения коснулись всех муниципалитетов округа, кроме Урая. Там температура воздуха составила -33.6°, что обеспечила актированный день ученикам с 1 по 8 классы. Ранее URA.RU писало о том, что во многих городах ХМАО школьникам отменили занятия у первой смены с 1 по 11 класс из-за 30-градусных морозов. При этом, в Югорске и Ханты-Мансийске отменили уроки с 1 по 8 класс, а в Урае отменили занятия у школьников с 1 по 4 класс.