05 декабря 2023

По всему ХМАО для учеников второй смены объявлен актированный день

© Служба новостей «URA.RU»
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По всей Югре для учеников второй смены объявлен актированный день Фото:

Для учащихся во вторую смену с 1 по 11 класс в Югре объявлен актированный день в связи с сильными морозами. Только в Урае ограничение не коснулось старшеклассников. Информацию об этом сообщили на портале «Госуслуги».

«06.12.2023 занятия второй смены с 1 по 11 класс отменяются. На момент объявления: температура -34.7°, ветер 5 м/с», — сообщили на портале касательно погоды в Нижневартовске. При этом, данные ограничения коснулись всех муниципалитетов округа, кроме Урая. Там температура воздуха составила -33.6°, что обеспечила актированный день ученикам с 1 по 8 классы.

Ранее URA.RU писало о том, что во многих городах ХМАО школьникам отменили занятия у первой смены с 1 по 11 класс из-за 30-градусных морозов. При этом, в Югорске и Ханты-Мансийске отменили уроки с 1 по 8 класс, а в Урае отменили занятия у школьников с 1 по 4 класс.

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Для учащихся во вторую смену с 1 по 11 класс в Югре объявлен актированный день в связи с сильными морозами. Только в Урае ограничение не коснулось старшеклассников. Информацию об этом сообщили на портале «Госуслуги». «06.12.2023 занятия второй смены с 1 по 11 класс отменяются. На момент объявления: температура -34.7°, ветер 5 м/с», — сообщили на портале касательно погоды в Нижневартовске. При этом, данные ограничения коснулись всех муниципалитетов округа, кроме Урая. Там температура воздуха составила -33.6°, что обеспечила актированный день ученикам с 1 по 8 классы. Ранее URA.RU писало о том, что во многих городах ХМАО школьникам отменили занятия у первой смены с 1 по 11 класс из-за 30-градусных морозов. При этом, в Югорске и Ханты-Мансийске отменили уроки с 1 по 8 класс, а в Урае отменили занятия у школьников с 1 по 4 класс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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