05 декабря 2023

У бывшего главы курганского округа забрали землю

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Суд. Тюмень, прокурор, судебное заседание, суд
Решение суда еще не вступило в силу Фото:

Экс-главу Целинного муниципального округа Александра Сытова лишили земельного участка, который он получил бесплатно, как нуждающийся в улучшении жилищных условий. Об этом сообщила прокуратура Курганской области на своем сайте.

«Суд удовлетворил требования прокурора и признал распоряжение о выделении земельного участка незаконным, запись о регистрации права собственности исключена из Единого государственного реестра недвижимости», — указано на сайте прокуратуры. При выделении Сытову участка, по информации прокуратуры, было нарушено земельное законодательство.

Сытов, по данным прокуратуры, уже имел в собственности недвижимость. Он должен был сняться с учета граждан, которые могут получить муниципальную землю бесплатно, но не сделал этого. Решение суда, как сообщает прокуратура, в силу еще не вступило.

Ранее URA.RU писало, что бывшему главе курганского округа, который обвиняется во взятках, суд отказал в исполнении прошения. Кроме того, суд изменил формулировку решения по данному делу.

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Экс-главу Целинного муниципального округа Александра Сытова лишили земельного участка, который он получил бесплатно, как нуждающийся в улучшении жилищных условий. Об этом сообщила прокуратура Курганской области на своем сайте. «Суд удовлетворил требования прокурора и признал распоряжение о выделении земельного участка незаконным, запись о регистрации права собственности исключена из Единого государственного реестра недвижимости», — указано на сайте прокуратуры. При выделении Сытову участка, по информации прокуратуры, было нарушено земельное законодательство. Сытов, по данным прокуратуры, уже имел в собственности недвижимость. Он должен был сняться с учета граждан, которые могут получить муниципальную землю бесплатно, но не сделал этого. Решение суда, как сообщает прокуратура, в силу еще не вступило. Ранее URA.RU писало, что бывшему главе курганского округа, который обвиняется во взятках, суд отказал в исполнении прошения. Кроме того, суд изменил формулировку решения по данному делу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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