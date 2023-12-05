У бывшего главы курганского округа забрали землю

06 декабря 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

Решение суда еще не вступило в силу Фото: Денис Моргунов © URA.RU Экс-главу Целинного муниципального округа Александра Сытова лишили земельного участка, который он получил бесплатно, как нуждающийся в улучшении жилищных условий. Об этом сообщила прокуратура Курганской области на своем сайте. «Суд удовлетворил требования прокурора и признал распоряжение о выделении земельного участка незаконным, запись о регистрации права собственности исключена из Единого государственного реестра недвижимости», — указано на сайте прокуратуры. При выделении Сытову участка, по информации прокуратуры, было нарушено земельное законодательство. Сытов, по данным прокуратуры, уже имел в собственности недвижимость. Он должен был сняться с учета граждан, которые могут получить муниципальную землю бесплатно, но не сделал этого. Решение суда, как сообщает прокуратура, в силу еще не вступило. Ранее URA.RU писало, что бывшему главе курганского округа, который обвиняется во взятках, суд отказал в исполнении прошения. Кроме того, суд изменил формулировку решения по данному делу.

Экс-главу Целинного муниципального округа Александра Сытова лишили земельного участка, который он получил бесплатно, как нуждающийся в улучшении жилищных условий. Об этом сообщила прокуратура Курганской области на своем сайте. «Суд удовлетворил требования прокурора и признал распоряжение о выделении земельного участка незаконным, запись о регистрации права собственности исключена из Единого государственного реестра недвижимости», — указано на сайте прокуратуры. При выделении Сытову участка, по информации прокуратуры, было нарушено земельное законодательство. Сытов, по данным прокуратуры, уже имел в собственности недвижимость. Он должен был сняться с учета граждан, которые могут получить муниципальную землю бесплатно, но не сделал этого. Решение суда, как сообщает прокуратура, в силу еще не вступило. Ранее URA.RU писало, что бывшему главе курганского округа, который обвиняется во взятках, суд отказал в исполнении прошения. Кроме того, суд изменил формулировку решения по данному делу.