У бывшего главы курганского округа забрали землю

Экс-главу Целинного муниципального округа Александра Сытова лишили земельного участка, который он получил бесплатно, как нуждающийся в улучшении жилищных условий. Об этом сообщила прокуратура Курганской области на своем сайте.
«Суд удовлетворил требования прокурора и признал распоряжение о выделении земельного участка незаконным, запись о регистрации права собственности исключена из Единого государственного реестра недвижимости», — указано на сайте прокуратуры. При выделении Сытову участка, по информации прокуратуры, было нарушено земельное законодательство.
Сытов, по данным прокуратуры, уже имел в собственности недвижимость. Он должен был сняться с учета граждан, которые могут получить муниципальную землю бесплатно, но не сделал этого. Решение суда, как сообщает прокуратура, в силу еще не вступило.
Ранее URA.RU писало, что бывшему главе курганского округа, который обвиняется во взятках, суд отказал в исполнении прошения. Кроме того, суд изменил формулировку решения по данному делу.
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