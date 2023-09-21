21 сентября 2023

В Кургане суд изменил решение по обвиняемому во взятках экс-главе Сытову

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Целинного района Сытова Александра. Курган, сытов александр
Экс-главу курганского округа Сытова суд оставил в СИЗО Фото:

Курганский областной суд рассмотрел апелляцию экс-главы Целинного округа Александра Сытова, обвиняемого во взяточничестве, на избранную меру пресечения. Суд отказался удовлетворить прошение бывшего чиновника о смягчении меры пресечения, но изменил формулировку решения. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на заседании.

«Постановление Целинного районного суда об изменении меры пресечения Сытову Александру Владимировичу в виде заключения под стражу изменить», — зачитала решение судья. Из формулировки исключили довод, что подсудимый может скрыться от следствия и суда. Саму меру пресечения оставили без изменения, Сытов пробудет в СИЗО до 10 ноября.

В суде защита также указывала, что содержание под стражей превышает срок предварительного следствия по делу. В ответ на это прокуратура представила документ из регионального СУ СК о продлении следственных действий.

Ранее URA.RU сообщало, что бывшего главу Целинного округа обвиняют в получении взяток, когда он был руководителем. Также ему было предъявлено обвинение в мошенничестве для получения субсидии местным жителем. Суд удовлетворил ходатайство следователей и поместил Сытова под стражу.

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Курганский областной суд рассмотрел апелляцию экс-главы Целинного округа Александра Сытова, обвиняемого во взяточничестве, на избранную меру пресечения. Суд отказался удовлетворить прошение бывшего чиновника о смягчении меры пресечения, но изменил формулировку решения. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на заседании. «Постановление Целинного районного суда об изменении меры пресечения Сытову Александру Владимировичу в виде заключения под стражу изменить», — зачитала решение судья. Из формулировки исключили довод, что подсудимый может скрыться от следствия и суда. Саму меру пресечения оставили без изменения, Сытов пробудет в СИЗО до 10 ноября. В суде защита также указывала, что содержание под стражей превышает срок предварительного следствия по делу. В ответ на это прокуратура представила документ из регионального СУ СК о продлении следственных действий. Ранее URA.RU сообщало, что бывшего главу Целинного округа обвиняют в получении взяток, когда он был руководителем. Также ему было предъявлено обвинение в мошенничестве для получения субсидии местным жителем. Суд удовлетворил ходатайство следователей и поместил Сытова под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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