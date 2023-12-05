05 декабря 2023

Компания бизнесмена Ситникова задолжала миллионы за аренду леса в ЯНАО

Арбитражный суд ЯНАО взыскал с компании «Роснефтегаз» 5 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, приговор, молоток, юстиция, правосудие, судья, суд, право, постановление
Сумма долгов компании Олега Ситникова — почти пять млн рублей Фото:

Департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО отсудил у компании «Роснефтегаз», связанной с бизнесменом Олегом Ситниковым, 4,9 млн рублей за аренду лесного участка. Долги накапливались по договорам с 2010 года, следует из данных картотеки дел Арбитражного суда автономного округа.

В суде установлено, что чиновники департамента природных ресурсов неоднократно направляли претензии в адрес арендатора, требуя погасить долги, но безуспешно. Вместе с пеней их сумма составила 4,9 млн рублей. Ответчик также должен уплатить госпошлину — 47, 5 тысяч рублей.

Компания Олега Ситникова занималась арендой и лизингом строительных машин и оборудования. Два года назад решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга ООО «Роснефтегаз» признано банкротом. В отношении компании было открыто конкурсное производство.

Ранее URA.RU сообщало, что коммунальные службы ЯНАО продолжают собирать недоимки по платежам с «Корпорации Рост нефти и газа». Кроме того, гостиницу «Уренгой», также связанную Олегом Ситниковым, банкротят налоговые органы.

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Департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО отсудил у компании «Роснефтегаз», связанной с бизнесменом Олегом Ситниковым, 4,9 млн рублей за аренду лесного участка. Долги накапливались по договорам с 2010 года, следует из данных картотеки дел Арбитражного суда автономного округа. В суде установлено, что чиновники департамента природных ресурсов неоднократно направляли претензии в адрес арендатора, требуя погасить долги, но безуспешно. Вместе с пеней их сумма составила 4,9 млн рублей. Ответчик также должен уплатить госпошлину — 47, 5 тысяч рублей. Компания Олега Ситникова занималась арендой и лизингом строительных машин и оборудования. Два года назад решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга ООО «Роснефтегаз» признано банкротом. В отношении компании было открыто конкурсное производство. Ранее URA.RU сообщало, что коммунальные службы ЯНАО продолжают собирать недоимки по платежам с «Корпорации Рост нефти и газа». Кроме того, гостиницу «Уренгой», также связанную Олегом Ситниковым, банкротят налоговые органы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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