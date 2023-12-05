05 декабря 2023

В Екатеринбурге продают письмо Маяковского Лиле Брик за 10 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль Лица улиц в парке Маяковского. Екатеринбург, парк маяковского, фестиваль лица улиц, портрет маяковского
Маяковский писал письмо из Симферополя, который посещал по работе Фото:

В Екатеринбурге продают письмо, написанное поэтом Владимиром Маяковским своей музе Лиле Брик. Послание датировано 1926 годом. Как утверждает продавец, письмо является уникальным и оригинальным. Объявление опубликовано на сайте «Авито Товары».

«Письмо Владимира Маяковского Лиле Брик 1926 года. Оригинал», — указано в описании к товару. На четырех листах поэт рассказывает о своей поездке в Симферополь, куда он отправился с докладом «Мое открытие Америки». В конце письма Маяковский нарисовал собаку с шашлыком в руках. Отдать такое сокровище планируют за 9 999 999 рублей.

Ранее стало известно, что российский аукционный дом «Литфонд» начнет свою работу в Екатеринбурге в середине декабря. На первом аукционе будут распроданы вещи первого президента России Бориса Ельцина, рок-музыканта Вячеслава Бутусова и других известных личностей.

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В Екатеринбурге продают письмо, написанное поэтом Владимиром Маяковским своей музе Лиле Брик. Послание датировано 1926 годом. Как утверждает продавец, письмо является уникальным и оригинальным. Объявление опубликовано на сайте «Авито Товары». «Письмо Владимира Маяковского Лиле Брик 1926 года. Оригинал», — указано в описании к товару. На четырех листах поэт рассказывает о своей поездке в Симферополь, куда он отправился с докладом «Мое открытие Америки». В конце письма Маяковский нарисовал собаку с шашлыком в руках. Отдать такое сокровище планируют за 9 999 999 рублей. Ранее стало известно, что российский аукционный дом «Литфонд» начнет свою работу в Екатеринбурге в середине декабря. На первом аукционе будут распроданы вещи первого президента России Бориса Ельцина, рок-музыканта Вячеслава Бутусова и других известных личностей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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