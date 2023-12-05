В Екатеринбурге продают письмо, написанное поэтом Владимиром Маяковским своей музе Лиле Брик. Послание датировано 1926 годом. Как утверждает продавец, письмо является уникальным и оригинальным. Объявление опубликовано на сайте «Авито Товары».
«Письмо Владимира Маяковского Лиле Брик 1926 года. Оригинал», — указано в описании к товару. На четырех листах поэт рассказывает о своей поездке в Симферополь, куда он отправился с докладом «Мое открытие Америки». В конце письма Маяковский нарисовал собаку с шашлыком в руках. Отдать такое сокровище планируют за 9 999 999 рублей.
Ранее стало известно, что российский аукционный дом «Литфонд» начнет свою работу в Екатеринбурге в середине декабря. На первом аукционе будут распроданы вещи первого президента России Бориса Ельцина, рок-музыканта Вячеслава Бутусова и других известных личностей.
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