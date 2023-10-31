31 октября 2023

В Екатеринбурге на аукционе продадут вещи Ельцина и Бутусова

В Екатеринбург заходит крупный аукционный дом «Литфонд»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сельскохозяйственная выставка. Тюмень, распродажа, антиквариат, аукцион
Первый аукцион «Литфонда» пройдет 16 декабря Фото:

Российский аукционный дом «Литфонд» начнет свою работу в Екатеринбурге в середине декабря. На первом аукционе будут распроданы вещи первого президента России Бориса Ельцина, рок-музыканта Вячеслава Бутусова и других известных личностей.

«Первый аукцион в Екатеринбурге пройдет 16 декабря. На нем в качестве лота будет выставлена дверь от подъезда дома, в котором жил Борис Ельцин, визитная карточка первого президента и письмо. Среди других артефактов: архив уральских горнозаводчиков Строгановых, вещи, связанные с рок-музыкантами Вячеславом Бутусовым, Настей Полевой, Александром Башлачевым, Сергеем Курехиным. Всего будет выставлено около 300 лотов», — сообщает «Коммерсант-Урал». Подобные мероприятия планируют проводить раз в месяц в очном и онлайн-формате.

Новый филиал будет отвечать за Урал и Сибирь. Как пояснил генеральный директор «Литфонда» Сергей Бурмистров, эти регионы привлекательны для коллекционеров тем, что они славятся промышленностью, свердловским роком и андеграундом.

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Российский аукционный дом «Литфонд» начнет свою работу в Екатеринбурге в середине декабря. На первом аукционе будут распроданы вещи первого президента России Бориса Ельцина, рок-музыканта Вячеслава Бутусова и других известных личностей. «Первый аукцион в Екатеринбурге пройдет 16 декабря. На нем в качестве лота будет выставлена дверь от подъезда дома, в котором жил Борис Ельцин, визитная карточка первого президента и письмо. Среди других артефактов: архив уральских горнозаводчиков Строгановых, вещи, связанные с рок-музыкантами Вячеславом Бутусовым, Настей Полевой, Александром Башлачевым, Сергеем Курехиным. Всего будет выставлено около 300 лотов», — сообщает «Коммерсант-Урал». Подобные мероприятия планируют проводить раз в месяц в очном и онлайн-формате. Новый филиал будет отвечать за Урал и Сибирь. Как пояснил генеральный директор «Литфонда» Сергей Бурмистров, эти регионы привлекательны для коллекционеров тем, что они славятся промышленностью, свердловским роком и андеграундом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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