05 декабря 2023

Заместитель мэра Шадринска возглавила отделение «Движения Первых». Фото

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Заседание городской думы. Курган, чиновница, женские руки
Заместитель мэра стала председателем отделения движения (архивное фото) Фото:

Заместитель главы города Шадринска Курганской области Наталья Бякова возглавила местное отделение российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Данная информация размещена в telegram-канале мэрии.

«Наталья Владимировна стала председателем местного отделения. Курировать работу движения и первичных отделений в Шадринске будут помощник ректора ШГПУ Анжелика Иванькина и Любовь Левина, прежде возглавлявшая ДДЮ „Ритм“», — сообщили в администрации.

Городское отделение открыли 5 декабря. До этого в Шадринске создавались только первичные отделения движения на базе учреждений.

Ранее стало известно, что новым руководителем областного «Движения Первых» планируют назначить замдиректора областной библиотеки имени Югова Марию Колчеданцеву. До августа реготделение возглавлял Сергей Лоськов.

Отделение движения возглавила заместитель мэра Наталья Бякова (слева)
Отделение движения возглавила заместитель мэра Наталья Бякова (слева)
Фото:

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Заместитель главы города Шадринска Курганской области Наталья Бякова возглавила местное отделение российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Данная информация размещена в telegram-канале мэрии. «Наталья Владимировна стала председателем местного отделения. Курировать работу движения и первичных отделений в Шадринске будут помощник ректора ШГПУ Анжелика Иванькина и Любовь Левина, прежде возглавлявшая ДДЮ „Ритм“», — сообщили в администрации. Городское отделение открыли 5 декабря. До этого в Шадринске создавались только первичные отделения движения на базе учреждений. Ранее стало известно, что новым руководителем областного «Движения Первых» планируют назначить замдиректора областной библиотеки имени Югова Марию Колчеданцеву. До августа реготделение возглавлял Сергей Лоськов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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