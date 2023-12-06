Премьер Норвегии допустил попадание оружия, переданного Украине, в руки ХАМАС

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Вооруженные силы Украины. stock, оружие, нато, винтовка, всу, stock
Йонас Гар Стере отметил, что никогда нельзя быть уверенным, где окажется отправленное оружие Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Бесконтрольные поставки вооружения Украине привели к тому, что оружие нелегально попало в руки палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил премьер Норвегии Йонас Гар Стере во время разговора с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров).

«Очевидно, что когда идет война и есть большой поток оружия, никогда нельзя быть уверенным, где именно это оружие окажется», — заявил Стере. Видео разговора опубликован в telegram-канале пранкеров. Норвежский премьер подчеркнул, что часть вооружения, отправленная на Украину, оказалась в руках ХАМАС.

Ранее сообщалось, что бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), продвигаясь вглубь сектора Газа, обнаружили склады ХАМАС, где хранилось оружие, попавшее с территории Украины. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Израиль обладает информацией о передаче Киевом оружия ХАМАС, передает RT.

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Бесконтрольные поставки вооружения Украине привели к тому, что оружие нелегально попало в руки палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил премьер Норвегии Йонас Гар Стере во время разговора с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). «Очевидно, что когда идет война и есть большой поток оружия, никогда нельзя быть уверенным, где именно это оружие окажется», — заявил Стере. Видео разговора опубликован в telegram-канале пранкеров. Норвежский премьер подчеркнул, что часть вооружения, отправленная на Украину, оказалась в руках ХАМАС. Ранее сообщалось, что бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), продвигаясь вглубь сектора Газа, обнаружили склады ХАМАС, где хранилось оружие, попавшее с территории Украины. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Израиль обладает информацией о передаче Киевом оружия ХАМАС, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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