Глава Минздрава рассказал, стоит ли бояться микоплазменной инфекции

Глава Минздрава Мурашко: микоплазменная пневмония абсолютно управляемая

06 декабря 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

Михаил Мурашко сообщил, что в РФ достаточно лекарств для лечения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Микоплазменная пневмония абсолютно управляемая. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, препаратов в стране достаточно. Новость по теме В России и в мире вспыхнула микоплазменная инфекция: что известно о болезни «Препаратов достаточное количество, широкий спектр, поэтому она абсолютно управляемая инфекция», — заявил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что есть понимание, как лечиться от инфекции. Ранее эпидемиолог Николай Крючков сообщил, что в некоторых странах начало расти количество заболевших микоплазменной пневмонией. Симптомы начинают проявляться, когда инфекция уже закрепилась в организме, передают «Дни.ру».

Микоплазменная пневмония абсолютно управляемая. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, препаратов в стране достаточно. «Препаратов достаточное количество, широкий спектр, поэтому она абсолютно управляемая инфекция», — заявил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что есть понимание, как лечиться от инфекции. Ранее эпидемиолог Николай Крючков сообщил, что в некоторых странах начало расти количество заболевших микоплазменной пневмонией. Симптомы начинают проявляться, когда инфекция уже закрепилась в организме, передают «Дни.ру».