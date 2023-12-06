Глава Минздрава рассказал, стоит ли бояться микоплазменной инфекции

Михаил Мурашко сообщил, что в РФ достаточно лекарств для лечения
Микоплазменная пневмония абсолютно управляемая. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, препаратов в стране достаточно.
«Препаратов достаточное количество, широкий спектр, поэтому она абсолютно управляемая инфекция», — заявил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что есть понимание, как лечиться от инфекции.
Ранее эпидемиолог Николай Крючков сообщил, что в некоторых странах начало расти количество заболевших микоплазменной пневмонией. Симптомы начинают проявляться, когда инфекция уже закрепилась в организме, передают «Дни.ру».
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!