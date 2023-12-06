Глава Минздрава рассказал, стоит ли бояться микоплазменной инфекции

Глава Минздрава Мурашко: микоплазменная пневмония абсолютно управляемая
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Михаил Мурашко сообщил, что в РФ достаточно лекарств для лечения Фото:

Микоплазменная пневмония абсолютно управляемая. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, препаратов в стране достаточно.

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«Препаратов достаточное количество, широкий спектр, поэтому она абсолютно управляемая инфекция», — заявил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что есть понимание, как лечиться от инфекции.

Ранее эпидемиолог Николай Крючков сообщил, что в некоторых странах начало расти количество заболевших микоплазменной пневмонией. Симптомы начинают проявляться, когда инфекция уже закрепилась в организме, передают «Дни.ру».

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Микоплазменная пневмония абсолютно управляемая. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, препаратов в стране достаточно. «Препаратов достаточное количество, широкий спектр, поэтому она абсолютно управляемая инфекция», — заявил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что есть понимание, как лечиться от инфекции. Ранее эпидемиолог Николай Крючков сообщил, что в некоторых странах начало расти количество заболевших микоплазменной пневмонией. Симптомы начинают проявляться, когда инфекция уже закрепилась в организме, передают «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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