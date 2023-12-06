Кредитора и управляющего экс-депутата из Челябинска Юсупова рассорила квартира

Кредитор экс-депутата из Челябинска Юсупова потребовал сменить управляющего

07 декабря 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Недовольство работой Андрея Козлова со стороны кредитора вызвал ряд обстоятельств Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Крупнейший кредитор экс-депутата Госдумы РФ с корнями из Челябинска Марселя Юсупова, компания «Правовой центр „МААТ“» и финуправляющий Андрей Козлов поссорились из-за квартиры в Уфе, подаренной супругой Юсупова сыну. Как следует из заявления кредитора, он потребовал заменить Козлова на другого специалиста. «На собрании кредиторов представителем ООО „Правовой центр ‚МААТ‘“ Владимиром Мирошниковым приняты следующие решения. Обратиться в арбитражный суд с ходатайством об отстранении финансового управляющего А. Н. Козлова от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве М. Х. Юсупова», — сообщил Козлов на сайте «Федресурса». Кредитора, имеющего 71,73% голосов кредиторов, не устроило, что Козлов отказался от апелляционной жалобы на определение арбитражного суда Башкортостана, вынесенной в июне. Летом суд рассмотрел спор из-за квартиры в Уфе. Свою недвижимость площадью 169 квадратных метров супруга Юсупова Алина подарила их общему сыну Харису. Жилье приобреталось Юсуповой до вступления в брак супругов, хотя те уже жили вместе и имели ребенка. Покупка совершалась вне брачных уз, что послужило основанием для отказа признать сделку дарения недействительной. Имущество не может войти в конкурсную массу для погашения долгов самого экс-депутата. Вердикт «Правовой центр „МААТ“» не устроил. Другая претензия в адрес Козлова связана с неразберихой с собраниями кредиторов. Мирошников указал на то, что Козлова в октябре просили не переносить собрания, если сам он не может присутствовать. Проводить встречи в таком случае предлагалось лицу, их инициировавшему. Однако собрание перенесли с октября на ноябрь, сам же Козлов не уведомил, как его просили, о своем отсутствии. Мероприятия провел представитель правового центра из Москвы. Чтобы впредь не совершать бесполезных поездок в Башкортостан, кредитор затребовал перенести встречи в Москву, где сам находится. При подготовке материала URA.RU обратилось в адрес правового центра и к Козлову за комментариями, однако ответа не получило. Юсупов признан банкротом в марте 2018 года. Инициировала процедуру предшественница центра «МААТ» компания «Фармэллинрус». В августе долю Юсупова в отеле «ПаркСити» Челябинска приобрел его бывший деловой партнер Александр Юсупов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Крупнейший кредитор экс-депутата Госдумы РФ с корнями из Челябинска Марселя Юсупова, компания «Правовой центр „МААТ“» и финуправляющий Андрей Козлов поссорились из-за квартиры в Уфе, подаренной супругой Юсупова сыну. Как следует из заявления кредитора, он потребовал заменить Козлова на другого специалиста. «На собрании кредиторов представителем ООО „Правовой центр ‚МААТ‘“ Владимиром Мирошниковым приняты следующие решения. Обратиться в арбитражный суд с ходатайством об отстранении финансового управляющего А. Н. Козлова от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве М. Х. Юсупова», — сообщил Козлов на сайте «Федресурса». Кредитора, имеющего 71,73% голосов кредиторов, не устроило, что Козлов отказался от апелляционной жалобы на определение арбитражного суда Башкортостана, вынесенной в июне. Летом суд рассмотрел спор из-за квартиры в Уфе. Свою недвижимость площадью 169 квадратных метров супруга Юсупова Алина подарила их общему сыну Харису. Жилье приобреталось Юсуповой до вступления в брак супругов, хотя те уже жили вместе и имели ребенка. Покупка совершалась вне брачных уз, что послужило основанием для отказа признать сделку дарения недействительной. Имущество не может войти в конкурсную массу для погашения долгов самого экс-депутата. Вердикт «Правовой центр „МААТ“» не устроил. Другая претензия в адрес Козлова связана с неразберихой с собраниями кредиторов. Мирошников указал на то, что Козлова в октябре просили не переносить собрания, если сам он не может присутствовать. Проводить встречи в таком случае предлагалось лицу, их инициировавшему. Однако собрание перенесли с октября на ноябрь, сам же Козлов не уведомил, как его просили, о своем отсутствии. Мероприятия провел представитель правового центра из Москвы. Чтобы впредь не совершать бесполезных поездок в Башкортостан, кредитор затребовал перенести встречи в Москву, где сам находится. При подготовке материала URA.RU обратилось в адрес правового центра и к Козлову за комментариями, однако ответа не получило. Юсупов признан банкротом в марте 2018 года. Инициировала процедуру предшественница центра «МААТ» компания «Фармэллинрус». В августе долю Юсупова в отеле «ПаркСити» Челябинска приобрел его бывший деловой партнер Александр Юсупов.