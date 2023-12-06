Стало известно, когда будет готов закон о запрете абортов в частных клиниках

РИАН: закон о запрете абортов внесут в Госдуму в весеннюю сессию

06 декабря 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

Текст закона по запрету абортов будет готов в 2024 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Проект закона о запрете абортов в частных клиниках могут внести в Госдуму в весеннюю сессию. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, текст закона будет готов уже в 2024 году. «Законопроект о выводе абортов из услуг частных клиник находится в разработке. Также планируется сократить срок, при котором возможно прерывание беременности», — заявил источник РИА Новости. Он отметил, что сам документ еще не готов. По его словам, написание текста завершат в 2024 году. Внесение проекта в Госдуму планируют в весеннюю сессию. Ранее российская журналистка и главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила против запрета на аборты. По ее словам, это не поможет решить демографическую проблему.

Проект закона о запрете абортов в частных клиниках могут внести в Госдуму в весеннюю сессию. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, текст закона будет готов уже в 2024 году. «Законопроект о выводе абортов из услуг частных клиник находится в разработке. Также планируется сократить срок, при котором возможно прерывание беременности», — заявил источник РИА Новости. Он отметил, что сам документ еще не готов. По его словам, написание текста завершат в 2024 году. Внесение проекта в Госдуму планируют в весеннюю сессию. Ранее российская журналистка и главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила против запрета на аборты. По ее словам, это не поможет решить демографическую проблему.