Стало известно, когда будет готов закон о запрете абортов в частных клиниках

Проект закона о запрете абортов в частных клиниках могут внести в Госдуму в весеннюю сессию. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, текст закона будет готов уже в 2024 году.
«Законопроект о выводе абортов из услуг частных клиник находится в разработке. Также планируется сократить срок, при котором возможно прерывание беременности», — заявил источник РИА Новости. Он отметил, что сам документ еще не готов.
По его словам, написание текста завершат в 2024 году. Внесение проекта в Госдуму планируют в весеннюю сессию.
Ранее российская журналистка и главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила против запрета на аборты. По ее словам, это не поможет решить демографическую проблему.
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