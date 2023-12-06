Стало известно, когда будет готов закон о запрете абортов в частных клиниках

РИАН: закон о запрете абортов внесут в Госдуму в весеннюю сессию
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Беременность, клипарт. Екатеринбург, материнство, демография, беременная женщина, беременность
Текст закона по запрету абортов будет готов в 2024 году Фото:

Проект закона о запрете абортов в частных клиниках могут внести в Госдуму в весеннюю сессию. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, текст закона будет готов уже в 2024 году.

«Законопроект о выводе абортов из услуг частных клиник находится в разработке. Также планируется сократить срок, при котором возможно прерывание беременности», — заявил источник РИА Новости. Он отметил, что сам документ еще не готов.

По его словам, написание текста завершат в 2024 году. Внесение проекта в Госдуму планируют в весеннюю сессию.

Ранее российская журналистка и главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила против запрета на аборты. По ее словам, это не поможет решить демографическую проблему.

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Проект закона о запрете абортов в частных клиниках могут внести в Госдуму в весеннюю сессию. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, текст закона будет готов уже в 2024 году. «Законопроект о выводе абортов из услуг частных клиник находится в разработке. Также планируется сократить срок, при котором возможно прерывание беременности», — заявил источник РИА Новости. Он отметил, что сам документ еще не готов. По его словам, написание текста завершат в 2024 году. Внесение проекта в Госдуму планируют в весеннюю сессию. Ранее российская журналистка и главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила против запрета на аборты. По ее словам, это не поможет решить демографическую проблему.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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