В Челябинской области сотни классов закрыли на карантин по ОРВИ и коклюшу

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Монтаж камер, которые будут обеспечивать видеотрансляцию в ходе сдачи ЕГЭ. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, учеба, стулья, школьный класс, карантин, каникулы, школа, школьная парта
За последнюю неделю ноября на карантин отправили три школы и 246 классов Фото:

В Челябинской области за неделю с 27 ноября по 3 декабря на карантин по ОРВИ и коклюшу закрыли 246 классов и три школы. Большая часть из классов находится в областном центре.

«На прошлой неделе в Челябинской области на карантин были закрыты три школы и 246 отдельных классов. Большая часть — в Челябинске, а внутри города самая высокая заболеваемость на Северо-Западе», — сообщает «Первый областной» со ссылкой на замначальника эпидотдела регионального Роспотребнадзора Татьяну Софейкову.

Выявляемость гриппа была незначительной — 2,5%, а рост заболеваемости коронавирусом составил 20%, добавила Софейкова. Согласно данным ведомства, рост заболеваемости ОРВИ в регионе составил 14,5%.

«Еженедельный рост заболеваемости ОРВИ среди взрослых составил 20,8%. Среди детей от семи до 14 лет выявляемость повысилась на 10,7%, от трех до шести лет — на 9,1%, до трех лет — на 11,8%», — уточнили URA.RU в надзорном ведомстве.

В ноябре наблюдался рост заболеваемости коклюшной инфекцией. URA.RU в Роспотребнадзоре сообщили, что число пациентов с коклюшем выше в 2,7 раза, чем среднемноголетний уровень.

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В Челябинской области за неделю с 27 ноября по 3 декабря на карантин по ОРВИ и коклюшу закрыли 246 классов и три школы. Большая часть из классов находится в областном центре. «На прошлой неделе в Челябинской области на карантин были закрыты три школы и 246 отдельных классов. Большая часть — в Челябинске, а внутри города самая высокая заболеваемость на Северо-Западе», — сообщает «Первый областной» со ссылкой на замначальника эпидотдела регионального Роспотребнадзора Татьяну Софейкову. Выявляемость гриппа была незначительной — 2,5%, а рост заболеваемости коронавирусом составил 20%, добавила Софейкова. Согласно данным ведомства, рост заболеваемости ОРВИ в регионе составил 14,5%. «Еженедельный рост заболеваемости ОРВИ среди взрослых составил 20,8%. Среди детей от семи до 14 лет выявляемость повысилась на 10,7%, от трех до шести лет — на 9,1%, до трех лет — на 11,8%», — уточнили URA.RU в надзорном ведомстве. В ноябре наблюдался рост заболеваемости коклюшной инфекцией. URA.RU в Роспотребнадзоре сообщили, что число пациентов с коклюшем выше в 2,7 раза, чем среднемноголетний уровень.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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