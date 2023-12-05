05 декабря 2023

Компании ХМАО начали повышать зарплаты перед Новым годом

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя зарплата по ХМАО выросла почти до 60 тысяч рублей Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе работодатели к концу года начали повышать зарплаты сотрудникам. За ноябрь средняя предлагаемая оплата по региону в компаниях выросла почти до 60 тысяч рублей. Об этом говорят данные сервиса Head Hunter.

«В ноябре медианная предлагаемая зарплата по ХМАО составила 59 468 рублей», — следует из открытой статистики сервиса. В октябре уровень оплаты падал до 59 376 рублей. Тогда зарплатная планка снизилась впервые за год.

Зарплатные ожидания югорчан тем временем выше планки, которую предлагают в работодатели. За свою работу жители ХМАО в среднем сейчас просят больше 62 тысяч рублей в месяц.

Ранее URA.RU рассказывало о дефицитных вакансиях ХМАО, на которых обещают высокую зарплату. Подобным специалистам готовы платить до 200 тысяч рублей.

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В Ханты-Мансийском автономном округе работодатели к концу года начали повышать зарплаты сотрудникам. За ноябрь средняя предлагаемая оплата по региону в компаниях выросла почти до 60 тысяч рублей. Об этом говорят данные сервиса Head Hunter. «В ноябре медианная предлагаемая зарплата по ХМАО составила 59 468 рублей», — следует из открытой статистики сервиса. В октябре уровень оплаты падал до 59 376 рублей. Тогда зарплатная планка снизилась впервые за год. Зарплатные ожидания югорчан тем временем выше планки, которую предлагают в работодатели. За свою работу жители ХМАО в среднем сейчас просят больше 62 тысяч рублей в месяц. Ранее URA.RU рассказывало о дефицитных вакансиях ХМАО, на которых обещают высокую зарплату. Подобным специалистам готовы платить до 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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