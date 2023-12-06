На Челябинск надвигаются 35-градусные морозы. Скрин

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Температура воздуха в Челябинске 8 декабря составит до минус 35 градусов Фото:

В Челябинске 8 декабря ожидаются морозы до минус 35 градусов. О том, что холода останутся в областном центре и на выходных, URA.RU сообщили в челябинском ЦГМС.

«Днем 8 декабря температура воздуха в Челябинске опустится до минус 35 градусов. В субботу, 9 декабря, морозы составят от 29 до 31 градуса при неустойчивом ветре от одного до шести метров в секунду», — уточнили URA.RU в гидрометеоцентре.

Осадков в эти дни не ожидается. Ночью на 9 декабря температура воздуха поднимется до минус 28 градусов, а в ночь на 10 декабря до минус 24. В низины региона при этом 7 декабря придут 40-градусные морозы, а средняя температура в области опустится до минус 35 градусов.

Прогноз погоды в Челябинске на 7, 8 и 9 декабря
Прогноз погоды в Челябинске на 7, 8 и 9 декабря

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В Челябинске 8 декабря ожидаются морозы до минус 35 градусов. О том, что холода останутся в областном центре и на выходных, URA.RU сообщили в челябинском ЦГМС. «Днем 8 декабря температура воздуха в Челябинске опустится до минус 35 градусов. В субботу, 9 декабря, морозы составят от 29 до 31 градуса при неустойчивом ветре от одного до шести метров в секунду», — уточнили URA.RU в гидрометеоцентре. Осадков в эти дни не ожидается. Ночью на 9 декабря температура воздуха поднимется до минус 28 градусов, а в ночь на 10 декабря до минус 24. В низины региона при этом 7 декабря придут 40-градусные морозы, а средняя температура в области опустится до минус 35 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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