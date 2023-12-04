Через два дня Челябинскую область скует 40-градусный холод Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

До минус 40 градусов опустится температура в Челябинской области к 7 декабря. Об этом предупредили в региональном гидрометеоцентре.

«В четверг, 7 декабря, в Челябинской области ожидается резкое похолодание. Ночные температуры, 5 и 6 декабря удерживающиеся в пределах минус 13-15 градусов, упадут до минус 33-х, а в низинах до минус 40 градусов», — сообщили в региональном ЦГМС.

Днем на Южном Урале потеплеет до минус 16-21 градуса. Похолодание произойдет после того, как прекратятся снегопады. которые будут продолжаться 5—6 декабря.

Сейчас Челябинскую область продолжает засыпать снегом. На фоне этого на юге прошел дождь, немедленно покрывший дороги ледяной коркой. На части трасс региона действует запрет на движение автобусов и грузового транспорта.