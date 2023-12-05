05 декабря 2023

В Тюмени откроется представительство республики Гана

© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация города. Тюмень, мэрия, администрация тюмени, мэрия тюмени, администрация города
Тюменские чиновники провели заседание с участием делегации Ганы Фото:

В Тюмени хотят открыть офис по сотрудничеству республики Гана в России. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Руслан Кухарук.

«В своем докладе президент Совета по развитию бизнеса Ганы и России Авуку Боатенг Лоуренс дал высокую оценку Тюмени и определил областной центр как один из лучших городов для сотрудничества. В Тюмени в перспективе откроется офис по сотрудничеству республики Гана в России. Мы договорились, что сформируем потребности республики Гана, конкретные объемы того, что они хотели бы приобретать в Тюмени», — сообщил глава города Руслан Кухарук.

Встреча делегации Ганы с чиновниками из Тюмени прошла в рамках V Тюменского экспортного форума. До этого иностранцам показали пешеходную улицу Дзержинского, Радиологический центр, Медицинский город, госпиталь «Мать и дитя», Тюменский медицинский университет.

Ранее агентство писало о том, что Тюменскую область посетила делегация из Китая. Восточные предприниматели приезжали в регион для того, чтобы найти поставщиков сельхозпродукции.

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В Тюмени хотят открыть офис по сотрудничеству республики Гана в России. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Руслан Кухарук. «В своем докладе президент Совета по развитию бизнеса Ганы и России Авуку Боатенг Лоуренс дал высокую оценку Тюмени и определил областной центр как один из лучших городов для сотрудничества. В Тюмени в перспективе откроется офис по сотрудничеству республики Гана в России. Мы договорились, что сформируем потребности республики Гана, конкретные объемы того, что они хотели бы приобретать в Тюмени», — сообщил глава города Руслан Кухарук. Встреча делегации Ганы с чиновниками из Тюмени прошла в рамках V Тюменского экспортного форума. До этого иностранцам показали пешеходную улицу Дзержинского, Радиологический центр, Медицинский город, госпиталь «Мать и дитя», Тюменский медицинский университет. Ранее агентство писало о том, что Тюменскую область посетила делегация из Китая. Восточные предприниматели приезжали в регион для того, чтобы найти поставщиков сельхозпродукции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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