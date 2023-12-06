Китай выставил жесткое требование США

МИД КНР: США не должны вмешиваться в дела Китая
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Ван И. Китай. stock, китай, stock, Ван и
Ван И сообщил, что США не нужно поддерживать сепаратистские силы Фото:

США должны прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая. Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Мы требуем, чтобы США не вмешивались во внутренние дела Китая, не поддерживали какие-либо силы, выступающие за независимость Тайваня, и не потворствовали им», — сообщил Ван И. Его заявление опубликовано на сайте МИД КНР.

Ранее Народно-освободительная армия Китая сообщила, что американский корабль зашел в воды близ архипелага Наньша в Южно-Китайском море, передает телеканал 360. Глава Минобороны КНР заявил, что иностранные корабли приближаются к территории страны для провокаций, передает RT.

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США должны прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая. Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Мы требуем, чтобы США не вмешивались во внутренние дела Китая, не поддерживали какие-либо силы, выступающие за независимость Тайваня, и не потворствовали им», — сообщил Ван И. Его заявление опубликовано на сайте МИД КНР. Ранее Народно-освободительная армия Китая сообщила, что американский корабль зашел в воды близ архипелага Наньша в Южно-Китайском море, передает телеканал 360. Глава Минобороны КНР заявил, что иностранные корабли приближаются к территории страны для провокаций, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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