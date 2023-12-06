Китай выставил жесткое требование США

МИД КНР: США не должны вмешиваться в дела Китая

06 декабря 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Ван И сообщил, что США не нужно поддерживать сепаратистские силы Фото: МИД России США должны прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая. Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Мы требуем, чтобы США не вмешивались во внутренние дела Китая, не поддерживали какие-либо силы, выступающие за независимость Тайваня, и не потворствовали им», — сообщил Ван И. Его заявление опубликовано на сайте МИД КНР. Ранее Народно-освободительная армия Китая сообщила, что американский корабль зашел в воды близ архипелага Наньша в Южно-Китайском море, передает телеканал 360. Глава Минобороны КНР заявил, что иностранные корабли приближаются к территории страны для провокаций, передает RT.

США должны прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая. Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Мы требуем, чтобы США не вмешивались во внутренние дела Китая, не поддерживали какие-либо силы, выступающие за независимость Тайваня, и не потворствовали им», — сообщил Ван И. Его заявление опубликовано на сайте МИД КНР. Ранее Народно-освободительная армия Китая сообщила, что американский корабль зашел в воды близ архипелага Наньша в Южно-Китайском море, передает телеканал 360. Глава Минобороны КНР заявил, что иностранные корабли приближаются к территории страны для провокаций, передает RT.