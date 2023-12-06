Китай выставил жесткое требование США

США должны прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая. Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Мы требуем, чтобы США не вмешивались во внутренние дела Китая, не поддерживали какие-либо силы, выступающие за независимость Тайваня, и не потворствовали им», — сообщил Ван И. Его заявление опубликовано на сайте
Ранее Народно-освободительная армия Китая сообщила, что американский корабль зашел в воды близ архипелага Наньша в Южно-Китайском море, передает телеканал 360. Глава Минобороны КНР заявил, что иностранные корабли приближаются к территории страны для провокаций, передает RT.
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