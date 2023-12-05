Жители ХМАО массово избавляются от долларов и евро

06 декабря 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Югорчане избавляются от долларов и евро на счетах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Ханты-Мансийского автономного округа избавляются от долларов и евро. За второй и третий кварталы объем иностранных валют на счетах югорчан снизился более чем на 10%. Об этом URA.RU сообщили представители банковской сферы. «Клиенты массового сегмента во 2 и 3 кварталах 2023 снизили свои вложения в долларах на 13% или 31 миллион рублей. Порядка 600 миллионов рублей хранят югорчане в ВТБ в евро, эта сумма с апреля подросла на 5%. Аналогично доллару, на динамику повлиял курс, в целом же наблюдается выход из евро. Привилегированные клиенты снизили свои сбережения в этой валюте на 18%», — сообщили журналисту агентства аналитики ВТБ. За счет изменения валютного курса объем долларовых счетов у югорчан при этом остался на уровне апреля. Если считать в рублях, сумма равняется 1,7 миллиарда. «За этот период на 5% приросла в рублях сумма на долларовых вкладах у VIP-клиентов, причиной стали колебания курса», — добавили представители банка. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО начали скупать китайскую валюту. Тогда представители Сбера сообщали агентству о росте доли накоплений югорчан в юанях до 4,2%. Год назад цифра была на уровне 0,5%.

Жители Ханты-Мансийского автономного округа избавляются от долларов и евро. За второй и третий кварталы объем иностранных валют на счетах югорчан снизился более чем на 10%. Об этом URA.RU сообщили представители банковской сферы. «Клиенты массового сегмента во 2 и 3 кварталах 2023 снизили свои вложения в долларах на 13% или 31 миллион рублей. Порядка 600 миллионов рублей хранят югорчане в ВТБ в евро, эта сумма с апреля подросла на 5%. Аналогично доллару, на динамику повлиял курс, в целом же наблюдается выход из евро. Привилегированные клиенты снизили свои сбережения в этой валюте на 18%», — сообщили журналисту агентства аналитики ВТБ. За счет изменения валютного курса объем долларовых счетов у югорчан при этом остался на уровне апреля. Если считать в рублях, сумма равняется 1,7 миллиарда. «За этот период на 5% приросла в рублях сумма на долларовых вкладах у VIP-клиентов, причиной стали колебания курса», — добавили представители банка. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО начали скупать китайскую валюту. Тогда представители Сбера сообщали агентству о росте доли накоплений югорчан в юанях до 4,2%. Год назад цифра была на уровне 0,5%.